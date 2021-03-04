248
3
1
На улице Сельской Богородской в Уфе таксист за рулем Renault Logan по непонятным причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mazda 6.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Легковушка столкнулась с автобусом ПАЗ в Новосибирске
- Авария дня. «Мазду» занесло на встречную полосу
- Авария дня. Под Красноярском в ДТП пострадал младенец
- Авария дня. В центре Москвы машина вылетела на тротуар после ДТП и сбила женщину
- Авария дня. Замес на трассе в Воронежской области
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...