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Авария дня. Крепкий сон таксиста из Уфы

Авария дня. Крепкий сон таксиста из Уфы (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   такси   
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На улице Сельской Богородской в Уфе таксист за рулем Renault Logan по непонятным причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mazda 6.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   такси   
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Игорь Час назад
рег не угадал
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Johnny

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