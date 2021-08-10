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В Красноярске 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля

В Красноярске 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 13:29
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   ребенка сбили   
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Из-за игр около проезжей части 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля. На видеозаписи видно, как ребенок выбегает на дорогу и попадает под кроссовер «Мицубиси».

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   ребенка сбили   
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24  комментария
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Грубейшая ошибка в названии публикации! Должно быть "В Красноярске 9-летний мальчик БРОСИЛСЯ под колёса автомобиля".
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161
Александр Цуркан 13 минут назад
Так кошки бросаются под колеса ночью. И ничего ты не успеваешь сделать. А тут человек....
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1k
Moon24 15 минут назад
Безмозглая скотина этот мальчик . В 9 лет уже пора соображать как вести себя на дороге . Теперь у водителя неприятности и расходы на ремонт авто - взыскать с родителей
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433
vadimbar 47 минут назад
Между прочим, там на заднем плане уже кто-то пробежал через дорогу и водила мог бы уже немного сосредоточиться и сбросить скорость
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21k
Михаил Сметанкин 51 минуту назад
Походу, носа у пацана больше нет
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
9 лет, уж понимать бы надо.
Видимо родители вообще ничему не учили, да и собственно по тому, как он сам бегает видно.
Пацану здоровтъья, а водиле крепких нервов, потому кау ему сейчас их знатно потреплют.
Я не удивлюсь если эти "родители" еще и в суд на водилу подадут
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9k
Schandmaul 2 часа назад
врагу не пожелаешь оказаться в такой ситуации, с каждым водителем может такое случиться, а пацан надеюсь выкарабкается без последствий и урок запомнит
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38k
dima423 2 часа назад
для водителя без вариантов)
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Синикитовец.
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
НЕ пешеходка. Водиле ничего не будет. Пацану урок на всю жизнь!
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