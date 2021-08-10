В Красноярске 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля

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Из-за игр около проезжей части 9-летний мальчик попал под колёса автомобиля. На видеозаписи видно, как ребенок выбегает на дорогу и попадает под кроссовер «Мицубиси».
Родители мальчика находились неподалеку и всего на несколько минут упустили его из виду. Школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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Тут явно пацан виноват. Хватит даже в таких ситуациях искать "виновность водилы".
Видимо родители вообще ничему не учили, да и собственно по тому, как он сам бегает видно.
Пацану здоровтъья, а водиле крепких нервов, потому кау ему сейчас их знатно потреплют.
Я не удивлюсь если эти "родители" еще и в суд на водилу подадут