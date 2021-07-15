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Что в башке у таких водителей? «ГАЗель» на тротуаре сбила маму с коляской и детьми

Что в башке у таких водителей? «ГАЗель» на тротуаре сбила маму с коляской и детьми (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   
679
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В Тюмени на тротуаре водитель «ГАЗели», сдавая задним ходом на приличной скорости, сбил женщину с двумя детьми. Грузовик буквально подмял под себя пешехода и коляску.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   пешехода сбили   
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14  комментариев
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17k
babuby Час назад
Лишить прав ПОЖиЗНЕННО!
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101
⛔ Александр ⛔ babuby Час назад
Лишить прав?
Сажать за такое надо!
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20k
Евгений 19 минут назад
Убил бы на хер!
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47
Abeille133 24 минуты назад
лишить прав пожизненно, посадить, а после отсидки отрезать ногу, чтобы за руль даже без прав не смогу сесть. ублюдок
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4k
Владимир 37 минут назад
может в газели какой излучатель или выжигатель мозгов стоит?не видел ни одного адекватного газелиста.
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2k
Михаил 45 минут назад
Вместо всяких эра-глонассов, от которых толку, как от козла молока, лучше бы законодательно заставили в грузовики ставить камеры заднего вида с экраном (отдельным или двухдиновой магнитолой). А большие грузовики еще и камеру в правое боковое зеркало.
А то водитель ничего не видит, но едет и делает вид, что это не его проблема - отсутствие обзора.
Цена вопроса-то 200$.
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62k
Viktor Час назад
Хоть бы посмотреть на того урода, что на такой скорости, задом по тротуару херачит!
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9k
Кыся Час назад
Давно замечал, что газелисты долбанутые, но этот превзошел всех остальных.
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93
Илья Час назад
По пешеходной дорожке , задом и на такой скорости..... Идиот это самое мягкое слово применимое к данному существу.
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