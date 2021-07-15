Что в башке у таких водителей? «ГАЗель» на тротуаре сбила маму с коляской и детьми

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В Тюмени на тротуаре водитель «ГАЗели», сдавая задним ходом на приличной скорости, сбил женщину с двумя детьми. Грузовик буквально подмял под себя пешехода и коляску.
Дети, 1,5 года и 3 годика, получили травмы и были госпитализированы. У одного ребёнка травма кисти. У второго ребёнка есть более серьезные повреждения. Их маме госпитализация не потребовалась.
По факту ДТП на улице Обдорской тюменская прокуратура начала проверку.
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Метки: аварии авто авто аварии видео газель дтп пешехода сбили
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Сажать за такое надо!
А то водитель ничего не видит, но едет и делает вид, что это не его проблема - отсутствие обзора.
Цена вопроса-то 200$.
у меня в двух служебных авто есть камеры.
если человек настолько кретин, что гонит по пешеходной полосе задним ходом и быстро гонит - камера, ему вообще ничем не поможет
Про эру то баранам рассказали что это мега супер пупер штука со спутниковой связью и тд а на деле китайский мобильник.
А камера должна будет реально работать.