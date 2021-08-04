Как не нужно переходить дорогу с детьми: водитель сбил двух маленьких пешеходов в Москве

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3 августа, на Дмитровском шоссе в Москве водитель BMW сбил двух детей, которые переходили дорогу вместе со взрослым мужчиной в неположенном месте.
Дети получили травмы. У восьмилетнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма, его отвезли в больницу.
ДТП произошло на Дмитровском шоссе около торгово-развлекательного центра «Рио».
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