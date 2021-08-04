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Как не нужно переходить дорогу с детьми: водитель сбил двух маленьких пешеходов в Москве

Как не нужно переходить дорогу с детьми: водитель сбил двух маленьких пешеходов в Москве (1 фото + 2 видео)

Автор:
04 августа 2021 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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3 августа, на Дмитровском шоссе в Москве водитель BMW сбил двух детей, которые переходили дорогу вместе со взрослым мужчиной в неположенном месте.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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7  комментариев
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35k
Франц Лефорт 46 минут назад
Взрослый мужчина? Возможно, но без мозгов! Дальше промолчу......
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28k
Fat Lynx 23 минуты назад
Вот это место...
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6k
Кружок 37 минут назад
Жаль всех ... Но водитель точно попал
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172
Сергей Сергеев Кружок Полчаса назад
Считаю, что это неправильно. Водитель не должен нести ответственность за то, что какой то олень вышел на проезжую часть в неположенном месте. На зебре пешеход царь и бог, на остальных участках дороги царь и бог водитель.
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6k
Гавал 44 минуты назад
Что тут написать, у взрослого, не знаю кто он им. отец, дядя, дедушка совсем башка не работает. Без пешеходного перехода отпустить детей вперед? Идиот? На пешеходном переходе и то нужно держать детей за руки.
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