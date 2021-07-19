20-летняя девушка попала под машину, переходя дорогу по «зебре»

— Авария произошла 15 июля в половине третьего пополудни на Большой Московской у дома № 24. За рулём «Mercedes Benz» была 60-летняя женщина, жительница Московской области. Она допустила наезд на пешехода 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщила пресс-служба УГИБДД по Владимирской области.