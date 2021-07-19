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20-летняя девушка попала под машину, переходя дорогу по «зебре»

20-летняя девушка попала под машину, переходя дорогу по «зебре» (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 июля 2021 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
987
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В центре Владимира на Большой Московской улице 60-летняя женщина за рулем кроссовера Mersedes сбила девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую отбросило на несколько метров. Ее увезли на скорой.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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26k
Лабуда 3 часа назад
Красный автомобиль уступив дорогу пешеходу создал аварийную обстановку. Водитель мерседеса заметил пешехода слишком поздно.

По нынешним правилам виноват водитель мерса. Пешеход стал уверен что его пропустят и даже не смотрит на дорогу!

Пешеход на дороге - участник движения, пострадавшая нарушила правила перехода, а виноватым сделают водителя мерса.

Идиотское правило уступать дорогу пешеходу - уносит тысячи жизней. Но всем насрать, все говорят про культуру поведения - какие мы добрые что уступаем дорогу пешеходу на тот свет!
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4k
bumtester 10 минут назад
Пока на дорогах есть вот такие летуны, надо быть вдвойне, втройне внимательными на пешеходных переходах.
Ведь кроме дебилов, которые уверены что, раз перед выходом (конретно тут, перед выходом на проезжую часть летуна еще и в проекте не было) на переход пешеходы обязаны убедиться в безопасности, это автоматом дает им право лететь через переход не глядя по сторонам обязаны, есть еще дети судей и депутатов, всяко рано ефремовы и пр.
Так что надо быть двойне втройне внимательным на переходах, на тротуарах, и даже в своем дворе.
Однако сей факт ни снимает ни малой толики вины с водятла.
Де-юре в данном ДТП виновен водитель. И других мнений тут быть не может
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1k
No pasaran 15 минут назад
Девчушка даже не посмотрела успевают водители остановиться или нет. Так смело пошла.
Теперь, наверное, будет трижды проверять увидели её или нет.
--
Понятно, что согласно ПДД она права, но так переходить дорогу нельзя.
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
И опять тоже самое...
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371
Мурчелло Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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7k
Dabus Полчаса назад
Ну нельзя-же просто так е*ашить по дороге, пусть даже по переходу но вообще не контролируя что происходит. Просто нельзя.

Вышел на дорогу, даже при зелёном светофоре - крути башкой, вдруг тормоза у кого, вдруг пьяный или мент или ещё что. Нет, выпираются на дорогу и идут гордо, смотря в одну точку или вообще в капюшоне или наушниках. Идут себе, ничего не видят.

Водитель штраф заплатит, каска ему машину починит. Ну посидит год без прав если прижмут сильно. А ты вся из себя умная, гордая, которую должны все пропускать .. сколько будешь руки-ноги сращивать? А если позвоночник или перелом бедра? А если по голове и заикаться всю жизнь будешь? Ну думать-то надо хоть чем-то, хоть как нибудь.

P.S: Говорю это всё, именно как пешеход а не как водитель. Курицу за рулём не оправдываю, но девушку на переходе считаю даже более виноватой в том что с ней случилось.
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103
too_big 43 минуты назад
Овца [мат] так дорогу переходить!!! УБЕДИСЬ, ЧТО тебя пропускаю. Дай водителю тебя УВИДЕТЬ! Машина не корова моментально не остановится!!! Красное авто на первую полосу ушло, что бы ее не сбить!!!
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2k
Frank Borman 54 минуты назад
Пешеход всегда прав, но не всегда жив.
Пешеход должен смотреть по сторонам, вертеть башкой на 360 градусов, как пилоты-истребители во время ВОВ.
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20k
Мерзавец... Час назад
Поделом суке! Королева ётьтить, даже башкой не крутила попёрла дура! Водила тоже мудило.
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7k
Акакий 2 часа назад
давно пора разрешить водителей подобных на месте линчевать.
особенно пьяных. вообще считаю что медаль должны давать за алкаша - виновника дтп, забитого огнетушителем.
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56
punduga 2 часа назад
Ну надо же по сторонам смотреть, одна не смотрит, когда переходит, другая не видит, что машина притормаживает перед переходом, значит там пешеход и не сбрасывает скорость. Дай бог здоровья пострадавшей, а пешеходы будьте внимательны, убедитесь, что вас заметили и пропускают, а уж потом начинайте переход проезжей части, даже если и переход регулируемый и вам горит зелёный.
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162
Knives22 punduga 2 часа назад
В России на пешеходном переходе не грех еще и наверх посмотреть, а то мало ли чего.
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162
Knives22 maloy 2 часа назад
Я в России живу и я хочу чтоб в моей стране было лучше чем у всех, остальные пусть хоть в жопу долбятся.
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2k
Станислав Вершинин 2 часа назад
Это просто эпидемия какая-то. Необходимо срочное увеличеие срока наказания за сбитого на пешеходном переходе..
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13
feden робт Час назад
вы правы - но вывод из ваших слов прямо противоположный - раз пешеход не может убить машину, а машина может убить пешехода, значит наказание для водителей должно быть большим и строгим
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18
Maxpechorin 3 часа назад
Очень много факторов, таких как ограничение скорости на определённых улицах до 40км, знаки обычные и электро. которые включаются во время большой загруженности пешеходов, лежачие полиц. итд. яркие разметки на дорогах, не стёртые наполовину а именно яркие. Всем этим должны заниматься спец. службы, которые по сути ничего этого не делают.
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29
Роман Викторович 3 часа назад
Девушку жалко конечно , а Бабуля теперь пешком походит некоторое время.
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3k
Виктор Штурмаревич 3 часа назад
В последний момент попыталась увернуться,но от бабки так просто не уйдёшь при отключённых мозгах.
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5k
Ya 3 часа назад
Бизнес-вумен деревенского разлива за рулем. После 60 лет надо лишать прав. Уже и слепые и глухие и главное необратимое нарушение психики.
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13
feden Ya 2 часа назад
скорее всего какая-то чиновница или предприниматель... а им все пофиг
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371
Мурчелло lem02 Полчаса назад
На один день.
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890
Not Found! 3 часа назад
Судя по стабильным многочисленным повторам подобных ситуаций, закон и контроль явно не дорабатывают. Невесело.
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38k
dima423 3 часа назад
ну хули, мы же крутые...мы же гордые...еще нам не хватало головой вертеть - по сторонам смотреть...))
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13
feden dima423 2 часа назад
машина была далека, возможно девушка видела это. А вот уметь оценивать линейную скорость приближения - это не каждый мужчина способен. Если бы бабка начала тормозить заранее как предписывают это другой пункт ПДД - трагедии бы не было
Для тех кто не знает: п. 14.2 ПДД: Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
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