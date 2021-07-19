20-летняя девушка попала под машину, переходя дорогу по «зебре»

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В центре Владимира на Большой Московской улице 60-летняя женщина за рулем кроссовера Mersedes сбила девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую отбросило на несколько метров. Ее увезли на скорой.
— Авария произошла 15 июля в половине третьего пополудни на Большой Московской у дома № 24. За рулём «Mercedes Benz» была 60-летняя женщина, жительница Московской области. Она допустила наезд на пешехода 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщила пресс-служба УГИБДД по Владимирской области.
Фельдшеры «скорой» зафиксировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пешехода сбили
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По нынешним правилам виноват водитель мерса. Пешеход стал уверен что его пропустят и даже не смотрит на дорогу!
Пешеход на дороге - участник движения, пострадавшая нарушила правила перехода, а виноватым сделают водителя мерса.
Идиотское правило уступать дорогу пешеходу - уносит тысячи жизней. Но всем насрать, все говорят про культуру поведения - какие мы добрые что уступаем дорогу пешеходу на тот свет!
Ведь кроме дебилов, которые уверены что, раз перед выходом (конретно тут, перед выходом на проезжую часть летуна еще и в проекте не было) на переход пешеходы обязаны убедиться в безопасности, это автоматом дает им право лететь через переход не глядя по сторонам обязаны, есть еще дети судей и депутатов, всяко рано ефремовы и пр.
Так что надо быть двойне втройне внимательным на переходах, на тротуарах, и даже в своем дворе.
Однако сей факт ни снимает ни малой толики вины с водятла.
Де-юре в данном ДТП виновен водитель. И других мнений тут быть не может
Теперь, наверное, будет трижды проверять увидели её или нет.
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Понятно, что согласно ПДД она права, но так переходить дорогу нельзя.
Вышел на дорогу, даже при зелёном светофоре - крути башкой, вдруг тормоза у кого, вдруг пьяный или мент или ещё что. Нет, выпираются на дорогу и идут гордо, смотря в одну точку или вообще в капюшоне или наушниках. Идут себе, ничего не видят.
Водитель штраф заплатит, каска ему машину починит. Ну посидит год без прав если прижмут сильно. А ты вся из себя умная, гордая, которую должны все пропускать .. сколько будешь руки-ноги сращивать? А если позвоночник или перелом бедра? А если по голове и заикаться всю жизнь будешь? Ну думать-то надо хоть чем-то, хоть как нибудь.
P.S: Говорю это всё, именно как пешеход а не как водитель. Курицу за рулём не оправдываю, но девушку на переходе считаю даже более виноватой в том что с ней случилось.
Пешеход должен смотреть по сторонам, вертеть башкой на 360 градусов, как пилоты-истребители во время ВОВ.
особенно пьяных. вообще считаю что медаль должны давать за алкаша - виновника дтп, забитого огнетушителем.
ну смотри по факту как это работает. Мужику передавшему управление лицу заведомо не имевшему прав, что повлекло наезд на пешеходов - ничего не предьявляют.
КОАП, доставать?
да и когда говорится о том что уровень коррупции как в африке у нас, говорится о том, что вполне возможно все "порешать".
Ну или накрайняк, сделать права в другом регионе и снова кататься.
А так же того, что пешеход в данном случае не нарушила ни одного правила дорожного дижения.
А так, смотреть надо влво, вправо, вверх и вниз. пока за рулем у нас дети депутатов, судей, всяко разно ефремовы, и, как показывает этот форум - куча людей, уверенных что раз пешеход перед выходом на проезжую часть обязан убедиться..., то и пропускать в целом его не следует.
К счастью практика показывает, что в судах все оказывается все не так уж и радужно. И даже Ефремова посадили.
так что если ты не сын судьи или депутата, но ПДД в целом соблюдать надо.
Да, заставлять проходить ежегодные медкомиссии надо, а лишать прав - бред. Или у нас только после 60 лет сбивают на переходах?
не забудьте проголосовать за партии власти на следующих выборах.
Для тех кто не знает: п. 14.2 ПДД: Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.