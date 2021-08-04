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В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажник девушку

В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажник девушку (7 фото + 1 видео)

Автор:
04 августа 2021 11:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Москва   авто   видео   тушино   хулиган   
2163
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Лихой товарищ крушил стекла припаркованных авто, бил молотком по капоту. Оправдывал свои действия тем, что в одном из багажников машин его девушка, а где именно - он не знает.

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Метки: Девушка   Москва   авто   видео   тушино   хулиган   
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30  комментариев
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81
Thomsen 2 часа назад
Хренасе чувак подсел на Битву экстрасенсов....
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17k
Vital Idol 4 минуты назад
Самое интересное, что показывают только хэтчбэки, у которых салон совмещен с багажником....
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4k
alex 21 минуту назад
упоротый?
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3k
Outcast Полчаса назад
Бутират шагает по России.
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134
⛔ Александр ⛔ Полчаса назад
Лёха прилип к стене.


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2k
Евгений Кондратьев 44 минуты назад
Чувак приехал из Белгорода- девушку в Москве искать. Кто то подсказал бедолаге что в багажниках искать надо....Вот чудила)))) Это ж не Питер
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10k
Василий Сургайло Час назад
Блин, а вдруг он двор перепутал и девушка до сих пор в багажнике, но в соседнем квартале?
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Нахрена ему помешали,девушка до сих пор ждет,когда ее освободят
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28k
Fat Lynx Час назад
Белочка есть, а девушки нет...
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Однозначно...
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3k
Джордж. Вашингтон. Час назад
Не все герои носят плащи
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547
Электрик Час назад
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2k
Rodaslav Час назад
Пипец, они в Москву наркотой закидываться едут? Один, из Орла, голым носится и на ментов кидается, другой, из Белгорода, девушек ищет...
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28k
ACU900 Час назад
Белая горячка. Типичный случай...
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Не дошел чувак немного!
Телка была в девятой тачке
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443
Отец Пигидий Hunde Beißer2 59 минут назад
Она в черной бэхе была, за 5 лямов, но увы ...бюджет не позволял ее раз....чить.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
вроде не весна ...
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3k
Еркен Час назад
Ну вот один придурок испортил день сразу нескольким людям.
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
хорошие пилюли он принял. хорошо, что человеку не привиделись зомби. и пошел бы убивать прохожих.
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25k
Григорий 2 часа назад
Странно, вроде не весна...
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4k
rutt 2 часа назад
Осень близко)
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11k
Евгений 2 часа назад
Наркотики зло
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