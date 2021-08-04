В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажник девушку

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Лихой товарищ крушил стекла припаркованных авто, бил молотком по капоту. Оправдывал свои действия тем, что в одном из багажников машин его девушка, а где именно - он не знает.
Тишину утра в Тушино разбудил грохот - жители дома 12 по улице Планерной проснулись от ударов и звуков автосигнализации.
Во дворе творилось нечто странное: мужчина методично обходил припаркованные авто, разбивая капоты, бамперы и лобовые стекла машин.
Молодой человек искал девушку, которая якобы находится в багажнике одного из автомобилей, просто неизвестно, в каком именно.
Оказалось, что 30-летний житель Белгорода вообразил себе девушку, которую злые люди спрятали в багажник авто, и решил освободить ее из заточения. За время своего рыцарского похода он успел повредить восемь машин. Ему пытались помешать, но тщетно.
На место происшествия вызвали полицию, которая не нашла девушки ни в одном из автомобилей. А вот владельцы разбитых машин написали заявление по факту порчи их имущества.
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