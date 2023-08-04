Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в машину гранату

2994
3
1
Дерзкий парень в синей футболке подошёл к припаркованной машине и начал угрожать водителю пистолетом. Когда он вышел из машины, горе-угонщик сел за руль и попытался завести авто, но у него не получилось.
Психанув, неадекват бросил в машину учебную гранату и сбежал. От взрыва у иномарки выбило стёкла. Дебошира уже задержали
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
Новости партнёров
реклама
Есть у кого-то информация- кем был, на самом деле, этот даун?…
Мне одному кажется, что всякая херня у нас по пять раз на дню стала твориться?
Вы с муляжами попутали, наверное?