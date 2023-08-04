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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 522 поста • 28 подписчиков подписаться
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Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в машину гранату

Москвич попытался угнать Jaguar, а когда не получилось — бросил в машину гранату

Автор:
04 августа 2023 08:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Jaguar   Видео   Москва   авто   граната   неадекват   угон   
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Дерзкий парень в синей футболке подошёл к припаркованной машине и начал угрожать водителю пистолетом. Когда он вышел из машины, горе-угонщик сел за руль и попытался завести авто, но у него не получилось.

Психанув, неадекват бросил в машину учебную гранату и сбежал. От взрыва у иномарки выбило стёкла. Дебошира уже задержали

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Метки: Jaguar   Видео   Москва   авто   граната   неадекват   угон   
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19  комментариев
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35k
Опаньки 2 часа назад
главное чтобы мушку на пистолете спилил, потому что видео как то резко оборвалось на "Стоять, с*ка" )
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57k
Олег 7 минут назад
дерзкий парень, дебошир..... автор, ты дурак? Еще напиши "шалунишка"...
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10k
Алексей Полчаса назад
Классная ага,хорошо что кабриолетом не стала
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1k
Цунами Полчаса назад
Открою «секрет»- не все, кто находится в границах города Москва являются «москвичами». Не удивлюсь, если «москвич» окажется гражданином другого государства.
Есть у кого-то информация- кем был, на самом деле, этот даун?…
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1k
Фрол 37 минут назад
Какой это в пень дебошир? Это уже не дебош.
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1k
Лютый вам Бетховен 42 минуты назад
"Так не доставайся же ты никому!" (с)
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2k
Хачик 47 минут назад
Он не гранату бросил, а свою жизнь под откос бросил.
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18k
RDen 48 минут назад
этот дурень куда ехать то хотел?
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20k
scorpick 52 минуты назад
Процитирую одного здешнего пользователя:
Мне одному кажется, что всякая херня у нас по пять раз на дню стала твориться?
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3k
Lexx Час назад
И давно у нас стали взрываться учебные гранаты?
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15k
Мистер Фикс Час назад
Задержан уже
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10k
Том Сойер 2 часа назад
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