Пьяный москвич попытался угнать «Гелендваген», а когда не получилось, решил его сжечь

Постепенно до недоугонщика дошло, что предприятие провалилось и пора "валить". Однако мужчина понимал, что в авто осталось много отпечатков его пальцев, и удалить эти улики полностью и без остатка у него вряд ли получится.

Тогда злоумышленник решил избавиться от доказательств своей вины самым радикальным способом. Он с помощью зажигалки поджег автомобильный коврик - в результате сгорела и машина.