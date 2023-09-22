FISHKINET
Сообщество Криминал 2167 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Авто > Сообщество Криминал
Пьяный москвич попытался угнать «Гелендваген», а когда не получилось, решил его сжечь

Пьяный москвич попытался угнать «Гелендваген», а когда не получилось, решил его сжечь

Автор:
22 сентября 2023 09:34
Сообщество : Криминал
Метки: Mercedes-Benz Gelandewagen   g-class   Видео   Москва   Поджог   авто   поджигатель   прокуратура Москвы   уголовное дело   
1883
3
2

Чтобы замести улики, 25-летний сверхразум поджег Mercedes «Гелендваген» на Измайловском проезде.

Житель столицы решил угнать люксовый внедорожник. Выбор пал на жёлтый G-Class, припаркованный во дворе дома на Измайловском проспекте. Молодой мужчина забрался в салон, но далеко не уехал, т.к. завести без ключа чужое авто не так-то просто.


Постепенно до недоугонщика дошло, что предприятие провалилось и пора "валить". Однако мужчина понимал, что в авто осталось много отпечатков его пальцев, и удалить эти улики полностью и без остатка у него вряд ли получится.


Тогда злоумышленник решил избавиться от доказательств своей вины самым радикальным способом. Он с помощью зажигалки поджег автомобильный коврик - в результате сгорела и машина.



В итоге владельцу внедорожника причинен ущерб на сумму 1,8 млн рублей.


А поджигателя всё равно задержали. Он сознался в содеянном и стал фигурантом уголовного дела по статьям о краже, покушении на кражу в особо крупном размере, умышленном повреждении чужого имущества.



Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября 2023 года.



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Mercedes-Benz Gelandewagen   g-class   Видео   Москва   Поджог   авто   поджигатель   прокуратура Москвы   уголовное дело   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Andy Birkin Час назад
Какие там 1,8 миллиона. Машина точно под списание, а даже б/у будет стоит от 10 миллионов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
16k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Как это 1,8 млн?
Может, 18 млн?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
768
Илья Час назад
Если Москвич квартиру продаст . Как раз на гелик хватит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений Час назад
"...поджег автомобильный коврик..."
А из чего в Гелике коврики? Во всех авто, что у меня были, коврики были из толстой резины, которую просто так, хрен подожжёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вот, это я понимаю - погулял! Будет что вспомнить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
V2.Smirnov 2 часа назад
Вот до чего пьянка доводит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188128



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом
Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом
Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы
Ситуация с покупателями, из-за которых у продавцов сдают нервы
Набирающие популярность в сообществах
Корабли, не пережившие «вашингтонский» договор. Часть первая
Корабли, не пережившие «вашингтонский» договор. Часть первая
Намешалось
Намешалось
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#в мире#Автовсячина#шоу бизнес#факты#подборка#США#фильм
#интересное#автомир#Юмор#люди#история#аварии#авто аварии#Москва#Разное#Еда
#автомобили#машина#Прикол#позитив#ДТП#кино#Россия#истории#природа#Прошлое
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro "Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват "Узкоглазое г***о!":таксист отказался везти пьяную компанию и нарвался на неадекват Парень решил поджечь авто, но его настигла мгновенная карма Парень решил поджечь авто, но его настигла мгновенная карма Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео Пьяный смельчак в Москве угнал авто элитной части ГИБДД и попал на видео Штормовой ветер в Москве оторвал металлический контейнер и швырнул его на машины Штормовой ветер в Москве оторвал металлический контейнер и швырнул его на машины В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажнике девушку В Тушине мужчина разбил восемь машин, когда искал спрятанную в багажнике девушку

На что жалуетесь?

Вернуться