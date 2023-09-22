Пьяный москвич попытался угнать «Гелендваген», а когда не получилось, решил его сжечь

Чтобы замести улики, 25-летний сверхразум поджег Mercedes «Гелендваген» на Измайловском проезде.
Житель столицы решил угнать люксовый внедорожник. Выбор пал на жёлтый G-Class, припаркованный во дворе дома на Измайловском проспекте. Молодой мужчина забрался в салон, но далеко не уехал, т.к. завести без ключа чужое авто не так-то просто.
Постепенно до недоугонщика дошло, что предприятие провалилось и пора "валить". Однако мужчина понимал, что в авто осталось много отпечатков его пальцев, и удалить эти улики полностью и без остатка у него вряд ли получится.
Тогда злоумышленник решил избавиться от доказательств своей вины самым радикальным способом. Он с помощью зажигалки поджег автомобильный коврик - в результате сгорела и машина.
В итоге владельцу внедорожника причинен ущерб на сумму 1,8 млн рублей.
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А поджигателя всё равно задержали. Он сознался в содеянном и стал фигурантом уголовного дела по статьям о краже, покушении на кражу в особо крупном размере, умышленном повреждении чужого имущества.
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Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 ноября 2023 года.
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Может, 18 млн?
А из чего в Гелике коврики? Во всех авто, что у меня были, коврики были из толстой резины, которую просто так, хрен подожжёшь.