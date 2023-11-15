Неизвестный в центре Москвы меньше чем за минуту украл из автомобиля 1 млн рублей

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Инцидент произошел на улице Сергея Макеева. Злоумышленник увидел на парковке дорогостоящий автомобиль, открыл его, сел на пассажирское сидение, внимательно изучил содержимое подлокотника и бардачка и нашел 1 млн рублей.
Деньги мужчина забрал себе, а после этого скрылся с места преступления. Предварительно, он открыл иномарку специальным устройством, считывающим код сигнализации.
Правоохранители устанавливают личность вора, детали случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело о краже.
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- Нарушаем! Что же вы, сударь, через сплошную сигаете?
Тот молча достает из бардачка пачку пятитысячных в банковской упаковке, распаковывает, и не считая отдаёт треть.
- Так устроит?
Мент довольно шмыгает носом и замечает:
- Что-то запашок от вас, любезнейший...
Персонаж отдаёт ещё треть.
- Я поеду уже?
- Да куда же вы так доедете? Может, проводить? С помпой, с мигалками? Прямо до дома?
Персонаж отдаёт оставшееся от пачки:
- Поехали...
А тут какой-то вшивый миллион...
Могут найти только через наводчика, но это вряд ли...
- Почему?!!! Я же сказал три!!!
- Так оно стоит то сколько, и так "на свои" брали"...
- Ясно...
С тех пор у них в машине всегда была "сумма", правда, "бесхозной" они её не оставляли...