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Неизвестный в центре Москвы меньше чем за минуту украл из автомобиля 1 млн рублей

Неизвестный в центре Москвы меньше чем за минуту украл из автомобиля 1 млн рублей

Автор:
15 ноября 2023 09:22
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   авто   бардачок   вор   кража   
1539
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Инцидент произошел на улице Сергея Макеева. Злоумышленник увидел на парковке дорогостоящий автомобиль, открыл его, сел на пассажирское сидение, внимательно изучил содержимое подлокотника и бардачка и нашел 1 млн рублей.

Деньги мужчина забрал себе, а после этого скрылся с места преступления. Предварительно, он открыл иномарку специальным устройством, считывающим код сигнализации.


Правоохранители устанавливают личность вора, детали случившегося выясняются. Возбуждено уголовное дело о краже.

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Метки: Видео   Москва   авто   бардачок   вор   кража   
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16  комментариев
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5k
Alex 2 часа назад
Ну для Москвы это норма - хрянить лям рублей в бардачке тачки
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20k
scorpick 16 минут назад
Вспоминается сцена из сериала "Барвиха". Персонаж выпил на переговорах, немного, стакан чего-то там цвета чая, едет домой. Тормозит гаец.
- Нарушаем! Что же вы, сударь, через сплошную сигаете?
Тот молча достает из бардачка пачку пятитысячных в банковской упаковке, распаковывает, и не считая отдаёт треть.
- Так устроит?
Мент довольно шмыгает носом и замечает:
- Что-то запашок от вас, любезнейший...
Персонаж отдаёт ещё треть.
- Я поеду уже?
- Да куда же вы так доедете? Может, проводить? С помпой, с мигалками? Прямо до дома?
Персонаж отдаёт оставшееся от пачки:
- Поехали...

А тут какой-то вшивый миллион...
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7k
Андрей 23 минуты назад
Двери открытые были что ли? По фарам не видно, чтобы они моргали, зеркала тоже были разложены (они там должны складываться при закрытии дверей)
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62k
pynh 36 минут назад
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986
Александр 42 минуты назад
Случайно мимо проходили, случайно устройство для вскрытия было, случайно в бардачке лям был (ну сдача видимо с обеда).
Ссылка youtu.be
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13k
кот базилий 46 минут назад
Раньше стекло били, а сейчас вон как культурно - прогресс
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8k
vasilykopkov 46 минут назад
Наводка - 100%
Могут найти только через наводчика, но это вряд ли...
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9k
Бритва Час назад
если не накосячил, то вряд ли найдут
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Классика жанра...Пропасли с места получения! Возможно по наводке! В начале видео еще олин крендель капюшон накидывает....Наверняка тоже в деле!
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77k
Viktor 2 часа назад
А зачем оставлять лимон в машине, чай не сейф!
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