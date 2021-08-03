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Отчаянный забег пенсионерки через дорогу на красный свет в Волгограде

Отчаянный забег пенсионерки через дорогу на красный свет в Волгограде (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 13:52
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешеходный переход   
870
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На регулируемом пешеходном переходе у остановки общественного транспорта на улице Землячки таксист врезался в дорожный знак, избегая столкновения с женщиной-пешеходом.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешеход   пешеходный переход   
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29  комментариев
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V2.Smirnov Час назад
Ну и поделом таксисту!
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Gunter V2.Smirnov Час назад
Отчего же такое мнение? 20 секунд тётка подождать не могла. Таксёр молодец, успел отреагировать. В данной ситуации неважно кто за рулём.
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2k
Елена48 6 минут назад
Каждый год дважды проезжаем Волгоград при поездке а рыбалку в Астрахань. Я другого такого города-чемпиона по нарушению правил ПДД, как водителями, так и пешеходами не видела нигде. У них там своя атмосфЭра. Водитель, молодец-реакция что надо.
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17k
KOSTELLO Полчаса назад
Старая тупая овца
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18k
Сергей Костюнин Полчаса назад
Вот главный провокатор !!! Если бы ехал и сигналил бабки шуганулись бы !
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Константин Полчаса назад
лишний раз убеждаюсь, что самая деловая, активная, занятая и вечно опаздывающая часть населения - это пенсионеры!)
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10k
Александр 39 минут назад
Недавно одну дуру пропускал, стою жду зеленый, дождался, трогаюсь возле перехода и тут эта корова прётся, пришлось стать. А сзади уже пикают.
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35k
kalinser 51 минуту назад
Все из-за барана который решил сделать "доброе дело" и пропустить прущих на красный свет!
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56k
pynh 58 минут назад
надо было давить нахер
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13k
Алексей Час назад
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6k
workmen77 Час назад
4 полосы с интенсивным движением, а эти бараны бегут на красный свет.
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3k
Иван Час назад
С 40 км\ч трудно оттормозиться?
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13k
Booka1a Час назад
задрали эти чурки на такси. три четверти аварий с ними
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137
Gunter Час назад
Пешеход всегда прав, но не всегда жив.
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Patmaz 2 часа назад
Лучше бы он её сбил...
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