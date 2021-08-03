Отчаянный забег пенсионерки через дорогу на красный свет в Волгограде

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На регулируемом пешеходном переходе у остановки общественного транспорта на улице Землячки таксист врезался в дорожный знак, избегая столкновения с женщиной-пешеходом.
Видео опубликовано ГУ МВД Волгоградской области
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