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Нетерпеливый водитель оказался в кювете, пытаясь опередить новичка на дороге

Нетерпеливый водитель оказался в кювете, пытаясь опередить новичка на дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   леворядник   учитель на дороге   
2021
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Под Екатеринбургом автор видео по своей глупости стал участником ДТП. Он не соблюдал дистанцию и оказался в кювете, перевернувшись на крышу.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   леворядник   учитель на дороге   
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878
Электрик 2 часа назад
Это не новичок - это пи.тарас-леворядник обиженный, быдло конченное, теперь ему придётся ответить за свой поступок скотский. Мало того, что нарушает ПДД, так ещё, сучёныш, спровоцировал ДТП. Я люто ненавижу таких вот обиженных жизнью п.идо.ров на дорогах - их становится всё больше и больше.
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1k
Lovels Travel 43 секунды назад
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1k
Дядюшка Шнеур Минуту назад
Это значительно дешевле ремонта авто..
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344
Симплекс Минуту назад
Почему в европе ездить в разы приятнее? Потому что там водитель сразу уходит в правый ряд, как только обогнал кого-нибудь. Более скоростным автомобилям не приходится обгонять через правый ряд, как в начале видео. Поэтому у них и нервяка на порядок меньше, и аварий меньше, и безопасность выше.

А пока мы тут будет оправдывать чайника за то, что этот мудак вылез на дорогу, не умея водить - мы и будет пачками дохнуть на дорогах, когда очередной олень, не справившись с управлением, вылетит нам в лоб.
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2k
deLaKvinto 2 минуты назад
Я, конечно, согласен, что рег сам нашел на свою задницу приключений, мог спокойно дождаться перестроения и т.д. (ну или на крайний случай справа обогнать, что не по правилам, конечно, но тем не менее) но все равно непонятно, зачем киа резко затормозил находясь на пол пути в соседнюю полосу? Нафига? Рег же туда не дергался, впереди идущие машины еще далеко чтоб так резко сбавлять скорость, ям и иных препятствий я не разглядел. Учительствовал?
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1k
German 23 минуты назад
А новичек то , тертым калачем оказался))))
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35k
Олег 24 минуты назад
Про дистанцию автор ролика не слышал? Огромный восклицательный знак должен только эту дистанцию увеличить. А так- сам себе идиот
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106
too_big Полчаса назад
9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.
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75
Владимир Полчаса назад
Супруга, недавно получила права. Повесил знак под стекло, как полагается. Думал, будут обращать внимание и как-то входить в положение с новичком, но нет, как раз наоборот. Каждый третий, щемит, подрезает или просто сигналит по всякой фигне, жена вся на нервах, только больше тупить начинает. В результате снял его и о чудо, все "педагоги" куда-то пропали))), стала передвигаться спокойно и без нервов.
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378
Андрей Ы. Владимир Полчаса назад
Ну да, ведь ведь каждый третий уже родился с навыками вождения.
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437
WadDad Владимир 14 минут назад
Это у вас нравы такие. У нас к подобному знаку относятся с пониманием и снисхождением. Коллега тоже недавно посадил жену за руль и знак повесил. Говорит, что теперь не снимет, т.к. с ним меньше хамства на дороге.
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2k
Daimos 42 минуты назад
Полоса не освободилась еще, а он уже представил себя гонщиком профи. Решил показать, как он может.
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2k
Константин 51 минуту назад
Встреча двух нубов. Один нуб сразу после автошколы, второй через полгода-год (типа уже опытный гонщег). Хорошо что живы все.
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247
Александр 54 минуты назад
Музыка отстой вот и результат....))))
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1k
Moon24 55 минут назад
Догогяющий педик на х...сесть спешил ? ) Одним идиотом на дороге меньше ))))
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4k
fin4all 59 минут назад
Очень технично для новичка он торопыгу убрал. :))))
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378
Андрей Ы. fin4all 53 минуты назад
Рег сам убрался. Ну куда ты летишь, как в жопу укушенный? Тёща рожает? Полоса не освободилась, а он уже на гашетку давит. Вот она - карма.
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48
Андрей Час назад
Там в самом начале видео чувак опередил Киа с правой стороны и спокойно поехал дальше ! Ну а у рега видимо диарея была!))) Зато теперь спокойно может в кустах облегчиться !
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
ну там все норм сработали ...
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36
СуньВЧуньХань или просто Волк Час назад
А рег сказочный дебилушка, еще та "тычес*кабл*ть". Сам накосячил, сам выпилился, красота!
То, что со желтым знаком перестал перестраиваться может означать, что эту парочку хотел обогнать третий летчик, более "умный", который пошел на опережение по правой полосе, а не стал бадаться))
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48
SHIBAN 2 часа назад
Он не зря повесил жёлтый знак на стекло !


Видишь такого дебила будь аккуратен
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378
Андрей Ы. SHIBAN Час назад
Дебил был с регистратором. Надеюсь, что этот полёт научит его ездить, а не летать.
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36
СуньВЧуньХань или просто Волк SHIBAN Час назад
дебил здесь только рег.
А желтый знак лишь означает, что опыта мало и в неких ситуациях могут быть затупки. Права есть? Так учти, ты тоже был желтый, ой, дебил (если по-твоему выражаться)
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48
SHIBAN СуньВЧуньХань или просто Волк Полчаса назад
Если ты не опытный, ехай по правой полосе и не топи и не дёргай руля в лево в право как дебил пугая всех вокруг! Будь аккуратен
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Рег сам виноват, ху.ли начал дёргаться, тот уже почти свалил вправо...
Лично я всегда таких долбоёжиков обгоняю по правой полосе, всё лучше чем висеть у него на жопе и ждать когда голоса в голове ему скажут уступить полосу
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Рег - красиво обогнал. Сказочно )))
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12k
Kost 2 часа назад
Новичек объезжал фуры с разрешенной скоростью. То что рег насосал на права, то проблема рега.
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