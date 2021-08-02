Нетерпеливый водитель оказался в кювете, пытаясь опередить новичка на дороге

2021
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Под Екатеринбургом автор видео по своей глупости стал участником ДТП. Он не соблюдал дистанцию и оказался в кювете, перевернувшись на крышу.
Присутствует ненормативная лексика!
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А пока мы тут будет оправдывать чайника за то, что этот мудак вылез на дорогу, не умея водить - мы и будет пачками дохнуть на дорогах, когда очередной олень, не справившись с управлением, вылетит нам в лоб.
То, что со желтым знаком перестал перестраиваться может означать, что эту парочку хотел обогнать третий летчик, более "умный", который пошел на опережение по правой полосе, а не стал бадаться))
Видишь такого дебила будь аккуратен
А желтый знак лишь означает, что опыта мало и в неких ситуациях могут быть затупки. Права есть? Так учти, ты тоже был желтый, ой, дебил (если по-твоему выражаться)
Лично я всегда таких долбоёжиков обгоняю по правой полосе, всё лучше чем висеть у него на жопе и ждать когда голоса в голове ему скажут уступить полосу