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Авария дня. Кроссовер въехал в попутный самосвал в Тульской области

Авария дня. Кроссовер въехал в попутный самосвал в Тульской области (2 фото + 2 видео)

Автор:
29 июля 2021 11:15
Сообщество : Аварии
Метки: kia   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
881
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28 июля, в Веневском районе на трассе М-4 «Дон», недалеко от поселка Бельковский, водитель кроссовера Kia врезался в КамАЗ, груженый щебнем.
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Метки: kia   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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22  комментария
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41k
Элек Мек 2 часа назад
Вопрос-какого куя самосвал лезет во второй ряд???
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4k
dokder 2 минуты назад
ангелхранитель у него размером с танк наверное
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5k
Shade116 20 минут назад
отряхнулся и дальше наверное поехал)
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264
Ivan Shotgun 24 минуты назад
Вместо кирпичей навалил щебенки...
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1k
DarkOmen 24 минуты назад
Что в голове у таких водителей? "Сейчас поморгаю и камаз испарится", другого ничего не приходит в голову!
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468
solosolovov 41 минуту назад
Видно же четко, самосвал увидел знак разворота и начал перестроение, а летун прилетел неожиданно, скорее всего водитель самосвала его не увидел в зеркале заднего вида по причине огромной скорости летуна. Летун даже тормозить не пытался, скорее всего в телефоне висел или ещё на что отвлекся.
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21k
Inter 43 минуты назад
я так понял он все еще из телефона вылезти не может
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9k
Kostick 50 минут назад
пытается завести?
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40k
Александр 58 минут назад
Его ангел хранителя на небесах походу зовут чак норрис
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9k
Александр Час назад
Хорошо что хорошо закончилось
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9k
myymoo Час назад
Хрена себе, мужик может второй день рождения праздновать, в рубашке родился, от машины вообще толком ничего не осталось.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Ветер в харю..."
Эх, чуть самосвала не завалил. Не одолел! В следующий раз.
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