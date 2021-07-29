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28 июля, в Веневском районе на трассе М-4 «Дон», недалеко от поселка Бельковский, водитель кроссовера Kia врезался в КамАЗ, груженый щебнем.
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Метки: kia аварии авария дня авто авто аварии видео дтп
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В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.
Вот такие и ездят по объездной и за городом...я типа еду 90 -100 соблюдаю...и нехер мне в жопу моргать что я в левом ряду еду...
Эх, чуть самосвала не завалил. Не одолел! В следующий раз.