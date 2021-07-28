Автопилот Tesla ошибочно принимает луну за светофор, замедляя скорость автомобиля

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Кадры, снятые владельцем Tesla по имени Джордан Нельсон, показывают, как он едет по дороге с яркой луной в небе над ним, в то время как сенсорный экран в электромобиле постоянно предупреждает его, что он проезжает желтый сигнал светофора.
Владельцы Tesla говорят, что их автомобили часто вводят в заблуждение луна, рекламные щиты и вывески Burger King.
Технология Full Self-Driving его компании все еще не соответствует своему названию. И, несмотря на цель Илона Маска в конечном итоге сделать систему более безопасной, чем водитель-человек, в настоящее время она терпит неудачу в простых ситуациях, в которых ни один водитель-человек даже не задумался бы.
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