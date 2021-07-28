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Автопилот Tesla ошибочно принимает луну за светофор, замедляя скорость автомобиля

Автопилот Tesla ошибочно принимает луну за светофор, замедляя скорость автомобиля (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 14:11
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   авто   автомир   автомобили   автопилот   видео   луна   
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Кадры, снятые владельцем Tesla по имени Джордан Нельсон, показывают, как он едет по дороге с яркой луной в небе над ним, в то время как сенсорный экран в электромобиле постоянно предупреждает его, что он проезжает желтый сигнал светофора.

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Метки: Tesla   авто   автомир   автомобили   автопилот   видео   луна   
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Лабуда Час назад
Ждём крики "секты свидетелей Маска" что Луну подсунул Рогозин!
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