Автопилот Tesla ошибочно принимает луну за светофор, замедляя скорость автомобиля

Технология Full Self-Driving его компании все еще не соответствует своему названию. И, несмотря на цель Илона Маска в конечном итоге сделать систему более безопасной, чем водитель-человек, в настоящее время она терпит неудачу в простых ситуациях, в которых ни один водитель-человек даже не задумался бы.

2021-07-28T14:11:48+03:00