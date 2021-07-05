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Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила

Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 июля 2021 14:53
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   видео   внедорожник   нива   тест-драйв   
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Британец Джонни Смит с канала The Late Brake Show, сделал обзор легендарного российского внедорожника Lada Niva. В процессе испытаний блогер умудрился немного утопить автомобиль, но все закончилось благополучно.

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Метки: авто   автомир   автомобили   ваз   видео   внедорожник   нива   тест-драйв   
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691
Not Found! 21 минуту назад
"утопил" громко сказано
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−49
☣️Месть печенегов☣️ 57 минут назад
А если ещё допилить движок, чтобы тянул на низах, поставить блокировки дифференциалов, лифтаннуть подвеску... Получится хороший джып
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