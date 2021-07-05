Британский блогер утопил "Ниву" во время тест-драйва, и она его удивила

Блогеры вдоволь поездили на «Ниве» по пересечённой местности. Они отметили, что, несмотря на возраст, машина очень проходимая и харизматичная. Хотя ей остро не хватает современных опций и электронных ассистентов, к которым уже привыкли европейцы.