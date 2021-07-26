Tesla Model S сразилась в драг-рейсинге со старым болидом Формулы 1

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Может ли Tesla Model S превзойти подготовленный к гонке автомобиль Формулы 1 с двигателем V10? Что ж, результат был довольно предсказуемым, но блогеры все равно решили устроить гонку между ними.
Автомобильные обозреватели на YouTube-канале Driven сравнили динамику совершенно разных по концепции машин — болида Формулы 1 1997 года Benetton B197, за рулем которого выступали гонщики Жан Алези, Герхард Бергер и Александр Вурц, и электромобиля Tesla Model S P100D.
Benetton B197 можно применять лишь на гоночных треках, тогда как Tesla готова радовать и на дорогах общего пользования. Болид оснащен «атмосферником» V10 мощностью 770 л.с., Tesla — двумя электромоторами с суммарной мощностью 671 л.с. Вес машин тоже разный: у Benetton он составляет 525 кг, у Tesla — в районе 2200 кг.
Benetton B197 можно применять лишь на гоночных треках, тогда как Tesla готова радовать и на дорогах общего пользования. Болид оснащен «атмосферником» V10 мощностью 770 л.с., Tesla — двумя электромоторами с суммарной мощностью 671 л.с. Вес машин тоже разный: у Benetton он составляет 525 кг, у Tesla — в районе 2200 кг.
При стартах с места болид Формулы 1 проигрывает Тесле, однако, поймав зацеп, Benetton тут же вырывается вперед и проезжает популярную гоночную дистанцию в 1/4 мили (402 метра) за 9,6 секунды против 10,8 у Tesla. Несколько иначе проходит заезд ходом: Benetton стремительно отрывается спустя несколько десятков метров после старта.
В тесте эффективности тормозных систем легкий болид не оставляет Model S ни единого шанса, хотя пилот F-1 во время этого упражнения заблокировал передние колеса.
В тесте эффективности тормозных систем легкий болид не оставляет Model S ни единого шанса, хотя пилот F-1 во время этого упражнения заблокировал передние колеса.
Какие выводы напрашиваются после просмотра видеоролика? Как Benetton B197, так и Tesla Model S обладают великолепными техническими характеристиками и показывают отличные результаты, хотя гоночная машина, вероятно, находится не в лучшем состоянии и работала бы эффективнее при более прогретых шинах.
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