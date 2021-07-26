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Tesla Model S сразилась в драг-рейсинге со старым болидом Формулы 1

Tesla Model S сразилась в драг-рейсинге со старым болидом Формулы 1 (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 14:29
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   видео   гонка   гоночный болид   электромобиль   
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Может ли Tesla Model S превзойти подготовленный к гонке автомобиль Формулы 1 с двигателем V10? Что ж, результат был довольно предсказуемым, но блогеры все равно решили устроить гонку между ними.

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Метки: Tesla   Tesla Model S   авто   автомир   автомобили   видео   гонка   гоночный болид   электромобиль   
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6  комментариев
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35
Pulsar Qwazarov 56 минут назад
Сравнили жопу с пальцем..гоночный легкий аппарат против автомобиля..но отдаю должное тесле ,старт весьма впечатлил..ездил пассажиром на ней..пц прёт не плохо
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21k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
1. Ф1 очень тяжелые на старте, тем более на холодной резине, они не предназначены для дрэга.
2. Машина далеко не из лучших, разработка 1997 года, принимала участия в 17 гонках, всего 2 поула и лишь 1 победа.
3. Машины 2020 года пролетают 400 метров (1/4 мили) за 7-8 секунд. Райкконен в Муджелло, с учетом поворотов разогнался 0–300 км/ч за 9,6 секунд.
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35k
Олег 2 часа назад
Кто победит - холодильник или утюг?
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220
Almax 2 часа назад
0,5 сек на 400м это так себе победа. Но что-то мне кажется, что на Бенеттон движок еле работал. Нормальная формула разгоняется до 200км/ч за 4 сек, не до 100, а до 200!
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