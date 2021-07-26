Tesla Model S сразилась в драг-рейсинге со старым болидом Формулы 1

Автомобильные обозреватели на YouTube-канале Driven сравнили динамику совершенно разных по концепции машин — болида Формулы 1 1997 года Benetton B197, за рулем которого выступали гонщики Жан Алези, Герхард Бергер и Александр Вурц, и электромобиля Tesla Model S P100D.



Benetton B197 можно применять лишь на гоночных треках, тогда как Tesla готова радовать и на дорогах общего пользования. Болид оснащен «атмосферником» V10 мощностью 770 л.с., Tesla — двумя электромоторами с суммарной мощностью 671 л.с. Вес машин тоже разный: у Benetton он составляет 525 кг, у Tesla — в районе 2200 кг.