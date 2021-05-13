Aerocivic из 2000-х, созданный для максимальной экономии топлива

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Хотя этот Honda Civic и выглядит не очень красиво, он, безусловно, экономит владельцу много денег. Автомобиль расходует всего 3 литра топлива на 100 километров пробега.
На YouTube-канале Jay Drone появилось видео, запечатлевшее нынешний облик уникального проекта под названием Aerocivic. Его ещё во второй половине 2000-х построил энтузиаст аэродинамики Майк Тёрнер, рассчитывавший с помощью новых кузовных деталей снизить расход топлива. В комментариях к видео отметился и нынешний хозяин необычного кастома.
Целью создателя Aerocivic было максимально уменьшить аэродинамическое сопротивление машины. Для этого Майк снабдил хэтчбек Honda Civic 1992 года выпуска самостоятельно разработанными кузовными деталями — необычным «хвостом» со стеклянным колпаком, обтекателем для передней части, накладками на колёсные арки и плоскими панелями для днища. Боковые зеркала инженер перенёс внутрь автомобиля, а стеклоочистители снабдил дефлекторами.
Целью создателя Aerocivic было максимально уменьшить аэродинамическое сопротивление машины. Для этого Майк снабдил хэтчбек Honda Civic 1992 года выпуска самостоятельно разработанными кузовными деталями — необычным «хвостом» со стеклянным колпаком, обтекателем для передней части, накладками на колёсные арки и плоскими панелями для днища. Боковые зеркала инженер перенёс внутрь автомобиля, а стеклоочистители снабдил дефлекторами.
Сам Тёрнер утверждает, что при проектировании обтекателей использовал опыт строителей аналогичных экспериментальных автомобилей прошлого. Новые детали состоят из алюминиевого каркаса и материалов, применяемых при строительстве радиоуправляемых моделей самолётов.
В итоге Honda Civic, которой на момент начала эксперимента уже исполнилось 15 лет (а пробег превысил 560 тысяч километров), оказалась способна расходовать от 3,6 до 2,5 литра топлива на 100 километров в зависимости от скорости движения. Заявленный заводом расход для нового автомобиля составлял от 5 до 6 литров. Тёрнер тогда утверждал, что ему удалось построить машину с коэффициентом лобового сопротивления на уровне специализированных концепт-каров.
В итоге Honda Civic, которой на момент начала эксперимента уже исполнилось 15 лет (а пробег превысил 560 тысяч километров), оказалась способна расходовать от 3,6 до 2,5 литра топлива на 100 километров в зависимости от скорости движения. Заявленный заводом расход для нового автомобиля составлял от 5 до 6 литров. Тёрнер тогда утверждал, что ему удалось построить машину с коэффициентом лобового сопротивления на уровне специализированных концепт-каров.
Работа над машиной потребовала у Майка 250 часов — и всего 400 долларов. Позже, на пробеге более 820 тысяч километров, он заменил силовой агрегат альтернативным мотором, способным работать на обеднённой смеси, и добился дополнительного улучшения экономичности. Civic смог при определённых условиях тратить на 100 км пути в среднем менее 2 литров топлива. Этот результат был установлен в конце 2009 года. На рубеже десятилетий Майк был знаменитостью: о его эксперименте писали многие автомобильные издания. К октябрю 2011 года ему удалось сэкономить на бензине 5288 долларов.
Судя по нынешнему видео, Aerocivic пребывает не в лучшем состоянии. В одном из комментариев его автор по имени Остин Пердю утверждает, что выкупил машину у его создателя, так как Майк вышел на пенсию и больше не может возиться с Сивиком. Нынешний хозяин планирует восстановить экзотический автомобиль в прежнем виде.
Судя по нынешнему видео, Aerocivic пребывает не в лучшем состоянии. В одном из комментариев его автор по имени Остин Пердю утверждает, что выкупил машину у его создателя, так как Майк вышел на пенсию и больше не может возиться с Сивиком. Нынешний хозяин планирует восстановить экзотический автомобиль в прежнем виде.
По расчётам Тёрнера, коэффициент сопротивления воздуха Aerocivic был намного меньше 0,25. Сейчас рекордным среди серийных автомобилей считается показатель 0,20 — им обладает Mercedes-Benz EQS. Что касается расхода топлива, то среди условно серийных машин претендентом на лидерство называли Volkswagen XL1, также способный укладываться в 2 литра на 100 километров. При этом XL1 был скорее экспериментальным и имиджевым, чем массовым проектом.
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