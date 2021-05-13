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Aerocivic из 2000-х, созданный для максимальной экономии топлива

Aerocivic из 2000-х, созданный для максимальной экономии топлива (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 мая 2021 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: honda   honda civic   авто   автомир   автомобили   аэродинамика   видео   
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Хотя этот Honda Civic и выглядит не очень красиво, он, безусловно, экономит владельцу много денег. Автомобиль расходует всего 3 литра топлива на 100 километров пробега.

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Метки: honda   honda civic   авто   автомир   автомобили   аэродинамика   видео   
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5  комментариев
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204
Sandmann 2 часа назад
Для максимальной экономии топлива пользуйтесь велосипедами
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8k
kaboza 49 минут назад
Хаммонд на чипсах и омлете ездил)))
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Nefrion Час назад
А как колеса менять? (в особенности если пропороть на дороге)
И лежачие полицейские, наверное, непреодолимое препятствие.
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