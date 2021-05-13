Aerocivic из 2000-х, созданный для максимальной экономии топлива

Работа над машиной потребовала у Майка 250 часов — и всего 400 долларов. Позже, на пробеге более 820 тысяч километров, он заменил силовой агрегат альтернативным мотором, способным работать на обеднённой смеси, и добился дополнительного улучшения экономичности. Civic смог при определённых условиях тратить на 100 км пути в среднем менее 2 литров топлива. Этот результат был установлен в конце 2009 года. На рубеже десятилетий Майк был знаменитостью: о его эксперименте писали многие автомобильные издания. К октябрю 2011 года ему удалось сэкономить на бензине 5288 долларов.



Судя по нынешнему видео, Aerocivic пребывает не в лучшем состоянии. В одном из комментариев его автор по имени Остин Пердю утверждает, что выкупил машину у его создателя, так как Майк вышел на пенсию и больше не может возиться с Сивиком. Нынешний хозяин планирует восстановить экзотический автомобиль в прежнем виде.