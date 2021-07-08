Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд

Вы, наверное, знаете поговорку: «Мужчины никогда не взрослеют, только их игрушки становятся больше». Что ж, Майкл Сталлоне - человек, который все еще играет со своей машинкой на дистанционном управлении. И для него это серьезное дело, ведь он действительно установил рекорд, чтобы его запомнили.

0 Источник: Майкл Сталлоне установил мировой рекорд по езде на воде на радиоуправляемом автомбиле. Для этого он использовал монстр-трак Traxxas X-maxx.



Это произошло на озере в Ричфилд в штате Нью-Йорк еще в 2020 году, но только сейчас его опубликовали на YouTube-канале Книги рекордов Гиннеса.

0 Источник: К автомобилю Майкл прикрепил пенопласт, чтобы он оставался на плаву, и оборудовал его специальными шинами с особым протектором, которые помогли ему держаться на воде.

0 Источник: Предыдущий рекорд в 671 метр установила раньше сама компания Traxxas. Для его побития Сталлоне потратил шесть недель на подготовку. Он оборудовал специальный пандус на берегу, на который постелил коврики, чтобы монстр-трак имел хорошее сцепление и смог набрать скорость, прежде чем попасть в воду.