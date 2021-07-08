FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8114 постов • 723 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд

Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 14:52
Сообщество : Автомир
Метки: rc модель   авто   автомир   автомобили   видео   модель автомобиля   рекорт   
374
3
1
Вы, наверное, знаете поговорку: «Мужчины никогда не взрослеют, только их игрушки становятся больше». Что ж, Майкл Сталлоне - человек, который все еще играет со своей машинкой на дистанционном управлении. И для него это серьезное дело, ведь он действительно установил рекорд, чтобы его запомнили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: rc модель   авто   автомир   автомобили   видео   модель автомобиля   рекорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Петр 2 часа назад
Очень похожа на раптор Е. с электродвигателем. чумовая динамика. покупал такую давно.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как женить на себе настоящего князя: секрет крестьянки Как женить на себе настоящего князя: секрет крестьянки Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила Гордость советского автопрома: Даг ДеМуро снял обзор на «Волгу», и она его рассмешила Хэтчбек Honda с одноцилиндровым двигателем от газонокосилки действительно ездит Хэтчбек Honda с одноцилиндровым двигателем от газонокосилки действительно ездит «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика «Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика Есть очень веская причина, по которой эта модель Toyoda AA из автомобильного музея стоит именно 3350 йен Есть очень веская причина, по которой эта модель Toyoda AA из автомобильного музея стоит именно...
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

334124



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х?
4
110
Чем сейчас заняты звезды боевиков 1980-х?
Народная медицина: порция вредных советов
4
90
Народная медицина: порция вредных советов
﻿
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ynews#автомобили#автомир#Россия#в мире#картинки#авто аварии#СССР#прошлое
#Юмор#люди#интересно#прикол#животные#дтп#фотографии#кино#знаменитости#Разное
#история#интересное#факты#спорт#подборка#аварии#шоу бизнес#приколы#новости#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться