Радиоуправляемая машинка проехала по воде полтора километра и установила рекорд

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Вы, наверное, знаете поговорку: «Мужчины никогда не взрослеют, только их игрушки становятся больше». Что ж, Майкл Сталлоне - человек, который все еще играет со своей машинкой на дистанционном управлении. И для него это серьезное дело, ведь он действительно установил рекорд, чтобы его запомнили.
Майкл Сталлоне установил мировой рекорд по езде на воде на радиоуправляемом автомбиле. Для этого он использовал монстр-трак Traxxas X-maxx.
Это произошло на озере в Ричфилд в штате Нью-Йорк еще в 2020 году, но только сейчас его опубликовали на YouTube-канале Книги рекордов Гиннеса.
Это произошло на озере в Ричфилд в штате Нью-Йорк еще в 2020 году, но только сейчас его опубликовали на YouTube-канале Книги рекордов Гиннеса.
К автомобилю Майкл прикрепил пенопласт, чтобы он оставался на плаву, и оборудовал его специальными шинами с особым протектором, которые помогли ему держаться на воде.
Предыдущий рекорд в 671 метр установила раньше сама компания Traxxas. Для его побития Сталлоне потратил шесть недель на подготовку. Он оборудовал специальный пандус на берегу, на который постелил коврики, чтобы монстр-трак имел хорошее сцепление и смог набрать скорость, прежде чем попасть в воду.
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