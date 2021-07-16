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Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой

Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой (5 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   болид   видео   гонка   гоночный болид   формула 1   
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В преддверии Гран-при Великобритании команда Red Bull Racing устроила интригующую гонку между Максом Ферстаппеном и множеством культовых «британских транспортных средств» на автодроме Гудвуд.

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Метки: авто   автомир   автомобили   болид   видео   гонка   гоночный болид   формула 1   
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ZmeyUA 4 минуты назад
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