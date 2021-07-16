Безумные гонки: пилот Формулы 1 против истребителя Второй мировой

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В преддверии Гран-при Великобритании команда Red Bull Racing устроила интригующую гонку между Максом Ферстаппеном и множеством культовых «британских транспортных средств» на автодроме Гудвуд.
В Red Bull Racing продолжают радовать веселыми роликами, в которых их гонщики соревнуются с соперниками в разных условиях. Накануне Гран При Великобритании вышла премьера очередной гонки в «стиле Top Gear».
В ролике Макс Ферстаппен за рулём RB7 соревнуется с типичными представителями британского парка дорожной и авиационной техники, в их числе чёрное лондонское такси, двухэтажный автобус и истребитель времён Второй мировой Spitfire.
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