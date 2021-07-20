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Десятки новеньких автомобилей Audi и Porsche пострадали во время разрушительного наводнения в Германии

Десятки новеньких автомобилей Audi и Porsche пострадали во время разрушительного наводнения в Германии (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 июля 2021 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодилер   автомир   автомобили   видео   наводнение   потоп   
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Западная Европа столкнулась с самыми разрушительными наводнениями за 100 лет, в которых погибли десятки людей. Материавльный ущерб также значительный и составляет многие миллионы евро.
С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Некоторые города оказались заблокированы. Стихия в ФРГ унесла жизни более 150 человек.

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Метки: авто   автодилер   автомир   автомобили   видео   наводнение   потоп   
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Сергей Час назад
Хорошо аккумуляторы не коротнуло на электричках.
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Сантехник 4 минуты назад
Да, вот продаем новый Q5, только из салона, купил жене - но ей не понравился. Да, конечно, на гарантии, конечно, любой салон подтвердит. Нет, мы сейчас не поедем в салон проверять, у меня тут следующий покупатель смотрит через 20 минут... Ну да, косарь может скину но не более, машина ж новая совершенно, не ездила считай. Нет, ДТП не было, можешь прибором краску проверить, вся родная. Коврики? Достали, дома лежат, жене под каблук забивался постоянно. А в багажнике - это она огурцы с дачи везла малосольные, не закрыла кастрюлю, вот и разлилось. Вот вчера буквально, сушили багажник но недосушили. Высохнет - и запах тоже уйдет. Когда успели транзиты поставить? Так вчера после дачи и успели, как раз. Что за документы на немецком? Это на другую машину. Предыдущую. Просто вот в бардачок кинул, они и катались со мной. Ну, с женой то есть. Так что, берешь? Без проблем тачка, не пожалеешь!
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