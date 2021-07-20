Десятки новеньких автомобилей Audi и Porsche пострадали во время разрушительного наводнения в Германии

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Западная Европа столкнулась с самыми разрушительными наводнениями за 100 лет, в которых погибли десятки людей. Материавльный ущерб также значительный и составляет многие миллионы евро.
С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Некоторые города оказались заблокированы. Стихия в ФРГ унесла жизни более 150 человек.
С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, ставшие причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Некоторые города оказались заблокированы. Стихия в ФРГ унесла жизни более 150 человек.
В Сети опубликовали видео из шоурума дилерского центра Audi в немецком городе Леверкузен, который сильно пострадал от наводнения. Проникшая внутрь здания вода понесла автомобили и столкнула их друг с другом, одни машины даже «залезли» на другие.
Испорченными оказались кроссоверы Q3, Q5 и Q8, электромобили e-tron GT, e-tron и e-tron Sportback, а также несколько RS-моделей, в том числе RS Q3 Sportback и RS6 Avant. Очевидно, машины не будут восстанавливать и отправят на утилизацию.
Испорченными оказались кроссоверы Q3, Q5 и Q8, электромобили e-tron GT, e-tron и e-tron Sportback, а также несколько RS-моделей, в том числе RS Q3 Sportback и RS6 Avant. Очевидно, машины не будут восстанавливать и отправят на утилизацию.
Ужасные кадры были также сняты на стоянке автосалона Porsche в Гелибронне.
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Метки: авто автодилер автомир автомобили видео наводнение потоп
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