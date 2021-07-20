Десятки новеньких автомобилей Audi и Porsche пострадали во время разрушительного наводнения в Германии

В Сети опубликовали видео из шоурума дилерского центра Audi в немецком городе Леверкузен, который сильно пострадал от наводнения. Проникшая внутрь здания вода понесла автомобили и столкнула их друг с другом, одни машины даже «залезли» на другие.



Испорченными оказались кроссоверы Q3, Q5 и Q8, электромобили e-tron GT, e-tron и e-tron Sportback, а также несколько RS-моделей, в том числе RS Q3 Sportback и RS6 Avant. Очевидно, машины не будут восстанавливать и отправят на утилизацию.