«Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика

Про неё мне рассказал мой давний приятель, который давно уехал в США. Говорит, пару раз встречал этот грузовик в Нью Джерси, и тоже поначалу думал, что снимают какой-то фильм. Вот только киношников с камерами нигде не было, а сам тягач шел с обычным полуприцепом одной известной в США логистической компании. В другой раз к нему был прицеплен реф.