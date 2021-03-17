«Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика

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Водитель грузовика из Нью-Джерси Ира Форбс на своем доработанном грузовике «Wicked Intent» - одна из самых легко узнаваемых фигур на дороге. Этот тягач не просто брутальная стилистика "Безумного Макса", и не реквизит киношников для съемок очередного хоррор-муви, а реальная, рейсовая машина!
Про неё мне рассказал мой давний приятель, который давно уехал в США. Говорит, пару раз встречал этот грузовик в Нью Джерси, и тоже поначалу думал, что снимают какой-то фильм. Вот только киношников с камерами нигде не было, а сам тягач шел с обычным полуприцепом одной известной в США логистической компании. В другой раз к нему был прицеплен реф.
Одна из встреч была на заправке, с которой грузовик уже выруливал в то время как мой приятель на неё заехал. Что за странный трак только что у вас заправлялся, поинтересовался он у персонала. Он в каких-то съемках участвует?
Ира Рикардо Форбс со своим грузовиком
На что получил ответ – нет, обычный (если вообще это слово уместно в данной ситуации) тракер. Дальнобойщик, если по-нашему, работяга, только фантазии ему не занимать.
Конечно, меня заинтересовала эта история, захотелось подробнее узнать про машину и её владельца. Грузовик – Freightliner C lassic XL с двигателем Катерпиллар, а хозяина зовут Ира Рикардо Форбс. На постройку «грузовика постапокалипсиса» у него ушло пять лет.
Изменилась не только внешность. Двигатель остался той же марки, CAT , но его модель и соответственно мощность стали другие. Теперь под капотом стоит САТ 3406e, мощностью 800 лошадиных сил.
Изменилась не только внешность. Двигатель остался той же марки, CAT , но его модель и соответственно мощность стали другие. Теперь под капотом стоит САТ 3406e, мощностью 800 лошадиных сил.
Все документы в полном порядке, поэтому у инспекторов DOT (Department of Transportation), департамента по надзору за безопасностью к Ира претензий нет, хотя поначалу вопросы были.
"Раньше часто останавливали, по три – четыре раза в неделю, бывало. Особенно на Северо – Востоке, но все документы в норме, убедившись что всё в порядке, желали удачи, а некоторые просили сделать со мной фото на память."
Надо сказать, нынешний вид Freightliner приобрел не сразу. В течении пяти лет он, так сказать, всё свободное от рейсов время находился в процессе усовершенствования.
Процесс, к слову, продолжается и дальше, поэтому с каждым годом тягач обрастает всё новыми элементами, а сам Ира Форбс всё новыми поклонниками и поклонницами.
Безумный Фрэд, именно так я бы назвал этот грузовик. Кстати, это не единственная машина Форбса, есть у него еще и пикап. Так сказать, для души и поездок выходного дня.
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