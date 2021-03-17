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«Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика

«Wicked Intent» — Самый злобный грузовик американского дальнобойщика (11 фото + 4 видео)

Автор:
17 марта 2021 10:06
Сообщество : Автомир
Метки: Freightliner   Безумный Макс   авто   автомир   автомобили   видео   грузовик   тягач   
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Водитель грузовика из Нью-Джерси Ира Форбс на своем доработанном грузовике «Wicked Intent» - одна из самых легко узнаваемых фигур на дороге. Этот тягач не просто брутальная стилистика "Безумного Макса", и не реквизит киношников для съемок очередного хоррор-муви, а реальная, рейсовая машина!

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Метки: Freightliner   Безумный Макс   авто   автомир   автомобили   видео   грузовик   тягач   
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8  комментариев
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20k
SerGProS 2 часа назад
В его жилах течет злая высокооктановая кровь!Запомните его!!!
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41k
Максим Т. SerGProS 49 минут назад
Его встретят в Валгалле!
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13k
Пумба 3 минуты назад
Коэффициент лобового сопротивления увеличил процентов на 25, соответственно, почти на столько же увеличил расход топлива. Тяга к понтам должна уравновешиваться здравым смыслом.
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68k
Из Донецка. 22 минуты назад
V New Джерси полно инспекционных станции..Думаю что она оттуда не вылазит..
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4k
TirAn Полчаса назад
Из всего вышеуказаного у нас прокатят только татуировки.
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41k
Митрий 43 минуты назад
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3k
newegg Час назад
Ипанутый. Но безобидный и добрый.
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1k
Илья 2 часа назад
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