Подробный фоторепортаж о наводнении в Германии и Бельгии

Тысячи жителей Западной Германии молились о чуде в пятницу вечером, боясь, что близлежащая плотина может обрушиться и затопить их дома водой. Из деревень в районе Ойскирхен, недалеко от города Бонн, были эвакуированы 4500 человек. Эвакуация началась после того, как в плотине, сдерживающей водохранилище Штайнбах, начали появляться трещины.



Это всего лишь последний штрих к картине происходящего в Центральной Европе, пережившей одно из самых сильных и смертоносных наводнений за последние десятилетия. Число жертв может значительно возрасти, поскольку более 1000 человек все еще числятся пропавшими без вести. В основном это жители сельского региона Арвайлер к югу от Бонна, затопленного вышедшей из берегов рекой Ар.



Оползень в городе Блессем, недалеко от Кельна, унес жизни неизвестного количества людей, когда заболоченная земля обрушилась на гравийный карьер. После крушения над головами кружили вертолеты, ища кого-нибудь, кого можно было бы спасти.



В соседней Бельгии погибло более 20 человек. Там поток воды, похожий на цунами, затопил районы Лейдж и Вервье, в результате чего реки Маас и Весдре вышли из берегов.



Масштабы человеческого горя и стихийного бедствия огромны. На восстановление разрушений понадобятся миллиарды евро.