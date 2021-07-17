Подробный фоторепортаж о наводнении в Германии и Бельгии

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Сильнейшее наводнение на западе Германии, затронувшее также Бельгию и Нидерланды, уже привело к смерти более 120 человек. Более тысячи человек пропали без вести. В районе Ойскирхен (рядом с Бонном) 4500 человек были эвакуированы из-за опасений, что может прорваться близлежащая плотина Штайнбах. В Германии объявлен режим военной катастрофы.
Тысячи жителей Западной Германии молились о чуде в пятницу вечером, боясь, что близлежащая плотина может обрушиться и затопить их дома водой. Из деревень в районе Ойскирхен, недалеко от города Бонн, были эвакуированы 4500 человек. Эвакуация началась после того, как в плотине, сдерживающей водохранилище Штайнбах, начали появляться трещины.
Это всего лишь последний штрих к картине происходящего в Центральной Европе, пережившей одно из самых сильных и смертоносных наводнений за последние десятилетия. Число жертв может значительно возрасти, поскольку более 1000 человек все еще числятся пропавшими без вести. В основном это жители сельского региона Арвайлер к югу от Бонна, затопленного вышедшей из берегов рекой Ар.
Оползень в городе Блессем, недалеко от Кельна, унес жизни неизвестного количества людей, когда заболоченная земля обрушилась на гравийный карьер. После крушения над головами кружили вертолеты, ища кого-нибудь, кого можно было бы спасти.
В соседней Бельгии погибло более 20 человек. Там поток воды, похожий на цунами, затопил районы Лейдж и Вервье, в результате чего реки Маас и Весдре вышли из берегов.
Масштабы человеческого горя и стихийного бедствия огромны. На восстановление разрушений понадобятся миллиарды евро.
Это всего лишь последний штрих к картине происходящего в Центральной Европе, пережившей одно из самых сильных и смертоносных наводнений за последние десятилетия. Число жертв может значительно возрасти, поскольку более 1000 человек все еще числятся пропавшими без вести. В основном это жители сельского региона Арвайлер к югу от Бонна, затопленного вышедшей из берегов рекой Ар.
Оползень в городе Блессем, недалеко от Кельна, унес жизни неизвестного количества людей, когда заболоченная земля обрушилась на гравийный карьер. После крушения над головами кружили вертолеты, ища кого-нибудь, кого можно было бы спасти.
В соседней Бельгии погибло более 20 человек. Там поток воды, похожий на цунами, затопил районы Лейдж и Вервье, в результате чего реки Маас и Весдре вышли из берегов.
Масштабы человеческого горя и стихийного бедствия огромны. На восстановление разрушений понадобятся миллиарды евро.
Плотина переполнилась водой, ее дренажная система заблокирована и в ней возникло огромное давление. Появились трещины в грунтовой стене
Кошмарный оползень в городе Блессем
Источник:
Уровень воды на реке Маас, которая протекает из Бельгии в Нидерланды, остается критическим, и несколько плотин находятся под угрозой обрушения
Власти немецкой земли Рейнланд-Пфальц заявили, что там погибли 63 человека, в том числе 12 жителей дома престарелых для инвалидов в городе Зинциг. Власти соседней земли Северный Рейн-Вестфалия заявили, что число погибших составило 43 человека, но предупредили, что это число может увеличиться.
Спасатели пытались спасти людей, оказавшихся в ловушке в своих домах в немецком городе Эрфтштадт, к юго-западу от Кельна. Региональные власти заявили, что несколько человек погибли после того, как их дома обрушились, когда земля под ними внезапно просела. На аэрофотоснимках было видно что-то вроде огромной воронки.
"Вчера вечером нам удалось вытащить 50 человек из их домов, - сказал окружной администратор Фрэнк Рок. - Мы знаем о 15 людях, которых все еще нужно спасти".
Спасатели пытались спасти людей, оказавшихся в ловушке в своих домах в немецком городе Эрфтштадт, к юго-западу от Кельна. Региональные власти заявили, что несколько человек погибли после того, как их дома обрушились, когда земля под ними внезапно просела. На аэрофотоснимках было видно что-то вроде огромной воронки.
"Вчера вечером нам удалось вытащить 50 человек из их домов, - сказал окружной администратор Фрэнк Рок. - Мы знаем о 15 людях, которых все еще нужно спасти".
Последствия оползня в Блессеме
Дома на окраине Блессема были разорваны буквально на куски, когда земля под ними рухнула и упала в соседнюю гравийную яму.
Виден участок канализационной трубы (слева) рядом с частично разрушенными остатками дома в Блессеме.
По словам местных властей, в результате оползня в Блессеме погибло "несколько человек", точное число неизвестно.
Обрушение в Блессеме произошло уже после того, как число погибших в Германии от наводнения превысило цифру 80. Стихия продолжила бушевать и вести свой смертельный отсчет.
Аэрофотоснимок показывает масштабы ущерба, нанесенного наводнением в коммуне Шульд, Германия. Это регион Арвайлер, который очень сильно пострадал, были разрушены дома.
Спасательные бригады сейчас просеивают завалы - по оценкам, там пропали без вести 1300 человек.
Некоторые районы Бельгии также пострадали от наводнения. По меньшей мере 20 бельгийцев погибли и 19 пропали без вести.
На снимке: Энсивал, Вервье, Бельгия.
На снимке: Энсивал, Вервье, Бельгия.
Вагон бельгийского поезда SNCB сошел с рельсов из-за проливных дождей и наводнения в Рошфоре.
Армейский грузовик перевернулся в канаве из-за проливных дождей и наводнений недалеко от города Рошфор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вообще иронично конечно. Особенно на фоне того как Фрау Меркель несмотря на объявленную военную катастрофу улетела в США для сдачи дел хозяевам)
И да будь такое в РФ либерахи на тех же фишках визжали бы аж дым стоял.