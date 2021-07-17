FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7208 постов • 1224 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Подробный фоторепортаж о наводнении в Германии и Бельгии

Подробный фоторепортаж о наводнении в Германии и Бельгии (38 фото + 1 тянучка + 2 видео)

Автор:
17 июля 2021 11:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Бельгия   Германия   видео   европа   наводнение   репортаж   стихийное бедствие   
999
38
1
2
Сильнейшее наводнение на западе Германии, затронувшее также Бельгию и Нидерланды, уже привело к смерти более 120 человек. Более тысячи человек пропали без вести. В районе Ойскирхен (рядом с Бонном) 4500 человек были эвакуированы из-за опасений, что может прорваться близлежащая плотина Штайнбах. В Германии объявлен режим военной катастрофы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   Бельгия   Германия   видео   европа   наводнение   репортаж   стихийное бедствие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Александр Сучков 2 часа назад
пипец. Эти страны не готовы к таким масштабным происшествиям. В свое время в США, когда их впервые капитально засыпало снегом, поняли, что у них нет соответствующей техники. Там просто тупо не могли убрать снег. Если я правильно помню- наши туда технику перебрасывали....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
Евгений Эдельштейн 19 минут назад
П и Б???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Максим Час назад
Походу богов эта Европа уже достала)
Вообще иронично конечно. Особенно на фоне того как Фрау Меркель несмотря на объявленную военную катастрофу улетела в США для сдачи дел хозяевам)
И да будь такое в РФ либерахи на тех же фишках визжали бы аж дым стоял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
4k
27k
Антон 2 часа назад
Звонил родственникам в Германию, их нигде не затронуло. А вообще масштабная катастрофа, конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Шурман Антон Час назад
Смотря куда ты звонил , часть земли Саар пострадала , все что ближе к Бельгии и Голландии то там все пострадали . Бельгия и Голландия ниже уровня моря , я еще пол года назад писал если будет потом то наши королевства смоет .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Шурман Антон 50 минут назад
Там разливаться не чему . У меня вся родня в Баден-Вюртемберг их тоже не затронуло а вот нас потрясло , да из земля Саар пострадала тоже .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Землетрясение на Аляске: семья успела покинуть дом во время мощных толчков Землетрясение на Аляске: семья успела покинуть дом во время мощных толчков Японию потряс самый разрушительный тайфун за 25 лет Японию потряс самый разрушительный тайфун за 25 лет После пожаров Южную Калифорнию накрыло грязевыми оползнями После пожаров Южную Калифорнию накрыло грязевыми оползнями На американский город Орландо обрушился сильный торнадо На американский город Орландо обрушился сильный торнадо Наводнение в Испании смывает автомобили Наводнение в Испании смывает автомобили
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

542824



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительная история Милунки Савич
8
46
Удивительная история Милунки Савич
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
2
68
Как детишки в СССР украшали свои велосипеды
﻿
Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления?
Что творится в головах людей, которые публикуют такие объявления?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#подборка#Москва#животные#автомир#СССР#познавательно#новости#полиция
#интересно#факты#картинки#прикол#кино#ynews#сша#Германия#приколы#комментарии
#фото#история#Россия#автомобили#фотографии#аварии#коронавирус#дтп#ковид#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться