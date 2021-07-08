В Ярославле водитель внедорожника «Тойота» перевернул «Мерседес»

В Заволжском районе Ярославля водитель внедорожника «Тойота» ехал по правой полосе и решил перестроиться. В результате боком задел «Мерседес», от чего тот перевернулся на крышу.

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Момент столкновения В Заволжском районе Ярославля водитель внедорожника «Тойота» ехал по правой полосе и решил перестроиться. В результате боком задел «Мерседес», от чего тот перевернулся на крышу. 2021-07-08T11:31:14+03:00