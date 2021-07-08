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В Ярославле водитель внедорожника «Тойота» перевернул «Мерседес»

В Ярославле водитель внедорожника «Тойота» перевернул «Мерседес» (1 фото + 2 видео)

Автор:
08 июля 2021 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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В Заволжском районе Ярославля водитель внедорожника «Тойота» ехал по правой полосе и решил перестроиться. В результате боком задел «Мерседес», от чего тот перевернулся на крышу.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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8k
kaboza 2 часа назад
скоряк без мигалок порадовал....
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11k
Вася 3 часа назад
один ноль в пользу тойоты
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