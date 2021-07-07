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Tata MBPV — индийская бронированная малолитражка

Tata MBPV — индийская бронированная малолитражка (4 фото)

Автор:
07 июля 2021 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Tata   авто   автомир   автомобили   броневик   военная техника   индийский броневик   
275
4
С первого взгляда можно сразу сказать, что этот броневик уникален и чертовски симпатичен. Он маленький и квадратный, но пусть вас не обманет его эксцентричный вид. Пуленепробиваемая машина Tata Motors Micro Bullet-Proof Vehicle (MBPV) - это боевая машина, предназначенная для борьбы с террористами внутри помещений.

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Метки: Tata   авто   автомир   автомобили   броневик   военная техника   индийский броневик   
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21k
Сибиряк 2 часа назад
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45k
parallax Час назад
Х.з. по моему эта хрень слишком громоздка и неповоротлива для помещений с полками, лестницами и эскалаторами.
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47k
noName Час назад
Граната бумк,моторколесо хренак....
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