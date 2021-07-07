Tata MBPV — индийская бронированная малолитражка

У MBPV есть огневые порты, встроенные в различные места для ответных действий, а окружающие бронированные окна обеспечивают критический круговой обзор. Мы упоминали, что он может незаметно подкрасться к вам? MBPV приводится в действие электродвигателем, что позволяет ему работать относительно тихо по прибытии. Эта боевая машина может быть небольшой по размеру, но обладает впечатляющими возможностями.