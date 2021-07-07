Tata MBPV — индийская бронированная малолитражка

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С первого взгляда можно сразу сказать, что этот броневик уникален и чертовски симпатичен. Он маленький и квадратный, но пусть вас не обманет его эксцентричный вид. Пуленепробиваемая машина Tata Motors Micro Bullet-Proof Vehicle (MBPV) - это боевая машина, предназначенная для борьбы с террористами внутри помещений.
Индийский производитель автомобилей Tata Motors разработал MBPV как защитное мобильное решение, которое помогает в ограниченных помещениях, таких как торговые центры, вокзалы, интерьеры аэропортов и другие небольшие объекты.
Эта концепция является первой в своем роде, и она была разработана для помощи элитным силам Индии в местах, где не подходят более крупные боевые машины.
Эта концепция является первой в своем роде, и она была разработана для помощи элитным силам Индии в местах, где не подходят более крупные боевые машины.
Индийский производитель автомобилей Tata Motors разработал MBPV как защитное мобильное решение, которое помогает в ограниченных помещениях, таких как торговые центры, вокзалы, интерьеры аэропортов и другие небольшие объекты. Этот бронированный автомобиль отличается защитными пуленепробиваемыми панелями, компактными размерами и высоким соотношением мощности к массе для маневренности. Четыре колеса MBPV могут управляться, что делает этот небольшой бронированный ящик очень маневренным в ограниченном пространстве. MBPV может даже подниматься по лестнице.
У MBPV есть огневые порты, встроенные в различные места для ответных действий, а окружающие бронированные окна обеспечивают критический круговой обзор. Мы упоминали, что он может незаметно подкрасться к вам? MBPV приводится в действие электродвигателем, что позволяет ему работать относительно тихо по прибытии. Эта боевая машина может быть небольшой по размеру, но обладает впечатляющими возможностями.
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