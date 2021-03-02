Самые необычные инкассаторские автомобили со всего мира

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Для перевозки наличных, а также важных бумаг и других ценностей банки как правило выбирают прочные и вместительные бронированные машины. Какими автомобилями пользуются службы инкассации по всему миру?
Mack BMSW (1932)
Лучше всего на эту роль подходят спецавтомобили, сделанные на базе грузовиков. Такие, как этот американский Mack из тридцатых годов.
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LABBE-РАФ-2203 (1986)
Во второй половине восьмидесятых на улицах Москвы и других городов СССР можно было встретить такие устрашающие броневики на базе РАФ-2203, разработанные французской фирмой Labbe для Госбанка. Но прослужили они там недолго по причине слабого шасси даже с передним мостом от Mercedes-Benz 408 и стандартных тормозов, не способных нормально останавливать тяжелую машину.
Ладога АС 1913 (1992)
В неспокойных девяностых спецавтомобили для банков в нашей стране строились чаще всего на базе отечественных, а также зарубежных внедорожников и даже КАМАЗов. Но красотой они не блистали. Хотя создавать стильные бронеавтомобили у нас могли. Такие, как эта «Ладога», изначально разработанная на шасси УАЗ-469 по заказу правительства республики Ангола для охраны алмазных приисков.
ГАЗ-3934 «Сиам» (1994)
Этот устрашающий красавец, больше похожий на БТР, с оригинальным бронекорпусом, полным приводом, узлами ходовой от БТР-80, независимой подвеской и централизованной подкачкой шин был построен силами ГАЗа и Арзамасского машиностроительного завода. Внушающая уважение машина инкассации для трех членов экипажа и перевозки 1,5 т ценностей в отдаленных труднодоступных районах не только защищена от огнестрельного оружия, но и обустроена для работы с комфортом. Помимо радиосвязи и кондиционеров, в ней предусмотрено даже спальное место.
Agrale MA 6.0 «Transporte de Valores» (2006)
В криминальной Бразилии с ее депрессивными фавелами и местными бандами для перевозки денег и иных ценностей используют такие инкассаторские фургоны. Их строят на короткобазном автобусном шасси Agrale MA 6.0 со 140-сильным мотором MWM-International 4.07 TCE, мостами Dana и Meritor, а также коробкой передач Eaton FS 2305 C. Такие же машины, вмещающие до 11 экипированных полицейских и развивающие максимум 130 км/ч, замечены и при патрулировании Рио-де-Жанейро.
Volkswagen 9.150 ECE Blindado (2008)
Представленный в 2008 году в Бразилии бронеавтомобиль на шасси Volkswagen некоторые местные СМИ прозвали крепостью на колесах. Защищенный фургон массой 8,5 т оснащен 180-сильным двигателем MWM International 4.12 TCE Euro III, пневматическими тормозами и усиленной задней подвеской.
Hino 614 CIT (2012)
Впрочем, далеко не всегда бронированные автомобили для охранных и инкассаторских служб представляют из себя нечто фееричное. Это вполне может быть какой-нибудь японский грузовичок, в духе тех, что развозят продукты по гипермаркетам, но со специальной защищенной надстройкой и усиленной кабиной.
Volkswagen Constellation 24.280 8×2 Protege (2013)
Или же огромный многотонный четырехосный броневик-фургон, сделанный в специализированной компании из серийной модели грузовика. Например, на основе бразильского Volkswagen Constellation 24.280.
Mercedes-Benz 915 E Blindado (2017)
Вообще в странах Латинской Америки с их криминогенной обстановкой довольно востребованы так называемые «защищенные» большие машины — Blindado. На них перевозят не только деньги, но и лекарства, сотовые телефоны, телевизоры, а также прочую электронику. Для этих целей в Бразилии строят, в частности, легкие бронемашины на шасси небольшого грузовика Mercedes-Benz (на фото).
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