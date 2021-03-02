Самые необычные инкассаторские автомобили со всего мира

Этот устрашающий красавец, больше похожий на БТР, с оригинальным бронекорпусом, полным приводом, узлами ходовой от БТР-80, независимой подвеской и централизованной подкачкой шин был построен силами ГАЗа и Арзамасского машиностроительного завода. Внушающая уважение машина инкассации для трех членов экипажа и перевозки 1,5 т ценностей в отдаленных труднодоступных районах не только защищена от огнестрельного оружия, но и обустроена для работы с комфортом. Помимо радиосвязи и кондиционеров, в ней предусмотрено даже спальное место.