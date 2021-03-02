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Самые необычные инкассаторские автомобили со всего мира

Самые необычные инкассаторские автомобили со всего мира (11 фото)

Автор:
02 марта 2021 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   броневик   инкассатор   инкассаторская машина   
974
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Для перевозки наличных, а также важных бумаг и других ценностей банки как правило выбирают прочные и вместительные бронированные машины. Какими автомобилями пользуются службы инкассации по всему миру?
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Метки: авто   автомир   автомобили   броневик   инкассатор   инкассаторская машина   
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Denissg 2 часа назад
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DyadyaSasha 3 часа назад
Вот как защищенный тягач должен выглядеть.
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