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БА-64: главный бронеавтомобиль Великой Отечественной войны

БА-64: главный бронеавтомобиль Великой Отечественной войны

Автор:
09 декабря 2022 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   броневик   военная техника   
261
8
После начала войны, специалистам Горьковского автозавода, пришлось в срочном порядке создавать принципиально новую бронемашину, на полноприводном шасси. Так родился самый массовый советский бронеавтомобиль БА-64.
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Метки: авто   автомир   автомобили   броневик   военная техника   
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1  комментарий
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Ивлар 2 часа назад
А как же БА-10, которых было выпущено больше трех тысяч штук и которые находились на вооружении РККА до 1945 года?
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