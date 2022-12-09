БА-64: главный бронеавтомобиль Великой Отечественной войны

261
8
После начала войны, специалистам Горьковского автозавода, пришлось в срочном порядке создавать принципиально новую бронемашину, на полноприводном шасси. Так родился самый массовый советский бронеавтомобиль БА-64.
До начала войны единственным бронеавтомобилем находившимся на вооружении РККА был БА-20. Этот броневик базировался на легковом заднеприводном шасси ГАЗ-М-1, и имел весьма посредственную проходимость.
Разработка бронеавтомобиля на основе ГАЗ-64 началась в июле 1941 года. Она велась конструкторским коллективом под руководством В.А. Грачева. Именно Грачев в свое время спроектировал первый советский внедорожник ГАЗ-61, а затем и ГАЗ-64. Компоновкой БА-64 занимался Ф.А. Лепенднин, а ведущим конструктором стал Г.М. Вассерман.
Разработка бронеавтомобиля на основе ГАЗ-64 началась в июле 1941 года. Она велась конструкторским коллективом под руководством В.А. Грачева. Именно Грачев в свое время спроектировал первый советский внедорожник ГАЗ-61, а затем и ГАЗ-64. Компоновкой БА-64 занимался Ф.А. Лепенднин, а ведущим конструктором стал Г.М. Вассерман.
БА-64
Разработка нового броневика велась с учетом опыта применения БА-20. А он был не слишком удачным. Помимо плохой проходимости, БА-20 отличался посредственной бронезащитой. Его корпус, спроектированный по стандартам 1930-х годов с вертикальными бронелистами, имел довольно низкую пулестойкость. Изучив последние тенденции и трофейные немецкие броневики, корпус будущего БА-64 решили делать с малым внутренним объемом и сильно наклоненными листами. Такое расположение броневых листов значительно улучшало защиту — под определенными углами обстрела, пули от «ромбовидного» корпуса попросту рикошетировали. Кроме того рационально расположенные листы можно было сделать заметно тоньше, снизив тем самым массу автомобиля.
×
×
Бронеавтомобиль в Польше, 1945 год
Первый опытный образец БА-64 был изготовлен уже в январе 1942 года. Бронеавтомобиль имел классическую переднемоторную компоновку. Его экипаж состоял из двух человек — водитель располагался в средней части машины непосредственно над коробкой передач, командир (он же стрелок) находился за водителем в специальном боевом отделении. Корпус БА-64 был сварен из катаных бронелистов переменной толщиной 4-12 мм (позднее ее увеличили до 4-15 мм). Он надежно защищал от обычных пуль калибра 7,62 мм с любого расстояния, а от пуль калибра 12,7 мм с дистанции 500 м.
Собственное вооружение БА-64 было представлено 7,62-миллиметровым пулеметом ДТ калибра образца 1929 года. Он устанавливался в пулеметной башенке на специальной стойке с помощью которой можно было вести зенитную стрельбу (вертикальные углы наводки от -36° до +54°). Боекомплект ДТ составлял 20 дисковых магазинов (1260 патронов). При необходимости пулемет можно было снять, и благодаря дополнительным съемным сошкам использовать отдельно от машины.
Собственное вооружение БА-64 было представлено 7,62-миллиметровым пулеметом ДТ калибра образца 1929 года. Он устанавливался в пулеметной башенке на специальной стойке с помощью которой можно было вести зенитную стрельбу (вертикальные углы наводки от -36° до +54°). Боекомплект ДТ составлял 20 дисковых магазинов (1260 патронов). При необходимости пулемет можно было снять, и благодаря дополнительным съемным сошкам использовать отдельно от машины.
Схема бронирования БА-64
В техническом отношении БА-64 от базового ГАЗ-64 отличался несильно. Броневик оснащался бензиновым 4-цилиндровым двигателем ГАЗ-АА мощностью 50 л.с. Он работал в паре с 4-ступенчатой МКПП от «полуторки» и одноступенчатой «раздаткой». Несмотря на относительно небольшую мощность, мотор обеспечивал вполне приемлемую динамику — бронеавтомобиль мог разгоняться до 80 км/ч, и это при том что боевая масса БА-64 составляла 2360 кг. Подвески были рессорные с гидравлическими амортизаторами от ГАЗ-М-1 и торсионным стабилизатором на задней оси. Тормоза барабанные с механическим приводом. Колеса пулестойкие гусматиковые (ГК) размерностью 7,00-16.
БА-64Б
В марте 1942 года бронеавтомобиль приняли на вооружение, а в апреле того же года началось его серийное производство. График поставок в войска был довольно рваным, сказывался дефицит материалов для сварки корпусов, двигателей, шин и других компонентов. Ввиду низкой защищенности от тяжелого вооружения, в армии БА-64 в основном использовался как автомобиль сопровождения, разведки или связи. Последняя осуществлялась посредством коротковолновой радиостанции 12РП или РБ-64.
БА-64Б (слева) и БА-64, хорошо заметна разница в ширине колеи
В целом БА-64 был довольно надежным и простым в управлении. Автомобиль неплохо чувствовал себя на бездорожье: уверенно передвигался по мягкому грунту, преодолевал 30-градусные подъемы и броды глубиной до 80 см. Кроме того за счет коротких свесов, БА-64 хорошо справлялся с небольшими рвами и канавами. Однако существовал у машины и существенный недостаток — из-за узкой колеи и высокого корпуса, броневик был склонен к опрокидыванию. На ГАЗе о проблеме знали и осенью 1942 года подготовили модернизированный вариант БА-64Б, который базировался на «широком» шасси вездехода ГАЗ-67. Однако в силу различных причин, производство новой машины завод смог освоить лишь спустя год.
БА-64 стал самым массовым бронеавтомобилем Советской армии. В различных модификациях он выпускался до 1946 года. Всего было выпущено: БА-64 — 3901, БА-64Б — 5209 экземпляров.
Источник:
Ссылки по теме:
- 80-летний военный внедорожник Dodge, как у маршала Жукова, выставили на продажу в Тюмени
- Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
- Tata MBPV — индийская бронированная малолитражка
- Universal Bren Gun Carrier 1942: Британская универсальная военная машина
- Производитель «Тигров» разработал новый легкий бронеавтомобиль «Стрела»
Метки: авто автомир автомобили броневик военная техника
Новости партнёров
реклама