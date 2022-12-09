БА-64: главный бронеавтомобиль Великой Отечественной войны

Первый опытный образец БА-64 был изготовлен уже в январе 1942 года. Бронеавтомобиль имел классическую переднемоторную компоновку. Его экипаж состоял из двух человек — водитель располагался в средней части машины непосредственно над коробкой передач, командир (он же стрелок) находился за водителем в специальном боевом отделении. Корпус БА-64 был сварен из катаных бронелистов переменной толщиной 4-12 мм (позднее ее увеличили до 4-15 мм). Он надежно защищал от обычных пуль калибра 7,62 мм с любого расстояния, а от пуль калибра 12,7 мм с дистанции 500 м.



Собственное вооружение БА-64 было представлено 7,62-миллиметровым пулеметом ДТ калибра образца 1929 года. Он устанавливался в пулеметной башенке на специальной стойке с помощью которой можно было вести зенитную стрельбу (вертикальные углы наводки от -36° до +54°). Боекомплект ДТ составлял 20 дисковых магазинов (1260 патронов). При необходимости пулемет можно было снять, и благодаря дополнительным съемным сошкам использовать отдельно от машины.