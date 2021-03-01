FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7506 постов • 707 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Ford Burma Jeep — вездеход для непроходимых горных массивов между Бирмой и Китаем

Ford Burma Jeep — вездеход для непроходимых горных массивов между Бирмой и Китаем (8 фото)

Автор:
01 марта 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   
829
8
"Бирманский джип", он-же Ford GTB-G622 (язык сломаешь!), был разработан во время Второй мировой войны для транспортировки до полутора тонн груза в условиях тяжелого бездорожья. Основным местом службы внедорожника-грузовика стала Юго-Восточная Азия, а конкретно 1 150 - километровый участок грунтовых дорог от Бирмы (ныне Мьянма) до Китая через горы, покрытые негостеприимными джунглями!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: ford   авто   автомир   автомобили   внедорожник   военная техника   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
3,14здун-фантаст Час назад
судя по расположению КПП, я понимаю что и где спи.з.дил совок создавая газ 66... Да и внешний вид и форма очень уже сходи... Ой, а мотор, а руль...
гениальный "русский" внедорожник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Oclean Xpro - умный помощник в уходе за зубами Бывший военный пикап Humvee, предназначенный для использования на дорогах, выставили на продажу Бывший военный пикап Humvee, предназначенный для использования на дорогах, выставили на продажу Shelby Mustang GT500 CR от Classic Recreations — зверь из углеродного волокна мощностью 810 «лошадок» Shelby Mustang GT500 CR от Classic Recreations — зверь из углеродного волокна мощностью 810... LARC-LX — самый большой внедорожник в мире с колесной формулой 4x4 прибыл в Дубай LARC-LX — самый большой внедорожник в мире с колесной формулой 4x4 прибыл в Дубай Крохотный десантный внедорожник, сделанный из того что было Крохотный десантный внедорожник, сделанный из того что было Как в Ford решили вернуть Bronco, и при чем тут дрэг-рейсинг Как в Ford решили вернуть Bronco, и при чем тут дрэг-рейсинг
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

318052



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
1
127
Футболисты "Краснодара" подарили машину таксисту-инвалиду, которого травили в соцсетях
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
3
43
15 снимков, на которые стоит взглянуть даже умудренным опытом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Усатая девушка обрела уверенность в себе без пинцета и психолога
0
46
Усатая девушка обрела уверенность в себе без пинцета и психолога
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
1
47
Бывший сотрудник Макдональдса поставил точку в мифах о секретном меню
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#приколы#подборка#девушки#позитив#интересное#сарказм#на различный вкус
#фото#история#животные#СССР#смешные#комментарии#сша#кино#сатира#Фотографии.
#интересно#картинки#люди#дети#прикольные#настроение#Россия#китай#смешно#война

На что жалуетесь?

Вернуться