Под требования этой сложнейшей дороги разработали новый автомобиль. Конструкция вездехода представляла собой грузовой "поддон" с крохотной кабиной в переднем свесе. Интересно расположено пассажирское кресло: сопровождающий сидел лицом к водителю, видимо не только, чтобы удобнее было контролировать груз, но и следить за водителем - "Ты куда едешь???" :)