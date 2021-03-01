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"Бирманский джип", он-же Ford GTB-G622 (язык сломаешь!), был разработан во время Второй мировой войны для транспортировки до полутора тонн груза в условиях тяжелого бездорожья. Основным местом службы внедорожника-грузовика стала Юго-Восточная Азия, а конкретно 1 150 - километровый участок грунтовых дорог от Бирмы (ныне Мьянма) до Китая через горы, покрытые негостеприимными джунглями!
"Бирманская дорога" была непроходимой практически для всех грузовиков армии США и союзников. Подъемы исключительной крутизны соседствовали с крутыми поворотами, требовавшими определенной маневренности и, конечно, полного привода.
Burma Road
Под требования этой сложнейшей дороги разработали новый автомобиль. Конструкция вездехода представляла собой грузовой "поддон" с крохотной кабиной в переднем свесе. Интересно расположено пассажирское кресло: сопровождающий сидел лицом к водителю, видимо не только, чтобы удобнее было контролировать груз, но и следить за водителем - "Ты куда едешь???" :)
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В качестве двигателя использовался проверенный 6-цилиндровый 3,7-литровый агрегат мощностью 90 л.с. Обстановка требовала неприхотливости и способности потреблять бензин самого низкого качества (с октановым числом ниже 70-ти), жрал при этом Ford больше 26 литров на 100 км... Спасал большой запас в баках! Максимальная скорость едва превышала 70 км/ч.
"Бирманские джипы" таскали грузы по бездорожью, возили взрывоопасные боеприпасы на аэродромах, а некоторое количество использовалось на авианосцах на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий. Всего было построено около 15 000 автомобилей. На фото экземпляр 1943 года выпуска в отличной форме, в правильной окраске и комплектации. Для коллекционеров военной техники - лакомый кусок!
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