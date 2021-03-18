Двухмоторный мутант из СССР: артиллерийский тягач ЗИС

В начале 1944 году полугусеничные грузовики отправились на испытания в подмосковье, где машины показали следующие результаты. ЗИС-АТ-8 по шоссе был способен передвигаться с артсистемой на крюке со скоростью 20 км/ч. Более того непродолжительное время автомобиль мог буксировать установки массой до 13 тонн. ЗИС-АТ-14 по шоссе разгонялся до 25 км/ч, а в определенных условиях буксировал артсистемы массой до 20 тонн.



В целом результаты признали удовлетворительными. Однако главный недостаток двухмоторный машин — несогласованную работу двигателей окончательно решить так и не удалось. Вдобавок стоимость бимоторных полугусеничных грузовиков выходила немалая, а их надежность и ремонтопригодность в сложных фронтовых условиях также вызывала вопросы.