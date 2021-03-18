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Двухмоторный мутант из СССР: артиллерийский тягач ЗИС

Двухмоторный мутант из СССР: артиллерийский тягач ЗИС (8 фото)

Автор:
18 марта 2021 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   артиллерийский тягач   военная техника   зис   тягач   
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В 1930-х годах советская автопромышленность не выпускала мощных, многолитровых двигателей. А между тем нужда в них имелась не малая. Такие моторы требовались для артиллерийских тягачей и другой гусеничной техники. Конструкторы завода ЗИС попытались решить эту проблему весьма оригинально: установкой двух моторов. Так появились экспериментальные многомоторные гусеничные тягачи ЗИС-АТ-8 и АТ-14.
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Метки: авто   автомир   автомобили   артиллерийский тягач   военная техника   зис   тягач   
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1  комментарий
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Max 5 минут назад
А потом появился БТР-60 с двумя двигателями.
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Олег

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