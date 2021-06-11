Драг-рейсинг: самый дешевый автомобиль в мире против велосипеда

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Вы когда-нибудь слышали о гонках между автомобилем и велосипедом? Именно это и решили попробовать журналисты южноафриканского портала Cars. В качестве участников они взяли индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире, и велогонщика Эшли Олдфилда.
Квадрицикл Bajaj Qute комплектуется одноцилиндровым мотором объемом 216 кубических сантиметров, развивающим 13 лошадиных сил и 19 Нм крутящего момента. С такой установкой он способен развить скорость до 70 километров в час.
Первый заезд обернулся Qute неудачей: в салоне, помимо водителя, находились еще три человека, так что квадрицикл не смог развить достаточную скорость, чтобы обогнать (и даже просто догнать) велосипед. Вторая попытка проходила уже без пассажиров — в Qute остался только водитель. Но и в этом случае победа автомобиля была неочевидна и интрига сохранялась до самого финиша.
Bajaj Qute с 2016 по 2020 год продавался в России. Базовая версия предлагалась с пластиковой пленкой вместо стекол и «пустым» салоном — момент ухода с рынка такой квадрицикл стоил 337 тысяч рублей, а вариант с полноценными окнами оценивался на 53 тысячи рублей дороже. Дополнительно можно было заказать установку отопителя, дефлекторов обдува и замок водительской двери.
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Метки: Bajaj Bajaj Qute Qute авто видео гонка малолитражка
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45к на авито, со стеклами)))
Ну не едет какой то конкретный автомобиль быстрее велосипеда, И ЧТО?