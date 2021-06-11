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Драг-рейсинг: самый дешевый автомобиль в мире против велосипеда

Драг-рейсинг: самый дешевый автомобиль в мире против велосипеда (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Bajaj   Bajaj Qute   Qute   авто   видео   гонка   малолитражка   
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Вы когда-нибудь слышали о гонках между автомобилем и велосипедом? Именно это и решили попробовать журналисты южноафриканского портала Cars. В качестве участников они взяли индийский Bajaj Qute, считающийся самым дешевым автомобилем в мире, и велогонщика Эшли Олдфилда.

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Метки: Bajaj   Bajaj Qute   Qute   авто   видео   гонка   малолитражка   
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6k
ваня панкин 2 часа назад

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8k
kaboza 16 минут назад
53к со стеклами)))))
45к на авито, со стеклами)))
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3k
★Lucifer★ 17 минут назад
В следующий раз сравни самолёт и лошадь...
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1k
Дмитрий Носов 22 минуты назад
Они бы еще полный багажник сверху загрузили на подобное авто, помимо полного салона мужиков, чтобы еще медленнее разгоняться)
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6k
Serjio 24 минуты назад
Конечно! В тачке лишние 300 килограмм. Для него это критично.
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1k
AndreyOnovamnado Полчаса назад
За такие деньги можно взять приличное авто. Да, не новое, но - приличное. А на этой пукалке пусть сами разработчики катаются. Не стоит этот автомобиль заявленного ценника, никак.
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62k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Надо быть полным отморозком, чтобы такую вундервафлю купить...
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5k
Ruk Час назад
в 90х Ока была самым дешёвым автомобилем в мире, приятель ездил в Москву за Окой, 1100$ в салоне
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18k
Luc72 2 часа назад
А смысл в чем? Сравнения?
Ну не едет какой то конкретный автомобиль быстрее велосипеда, И ЧТО?
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