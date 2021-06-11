Драг-рейсинг: самый дешевый автомобиль в мире против велосипеда

Первый заезд обернулся Qute неудачей: в салоне, помимо водителя, находились еще три человека, так что квадрицикл не смог развить достаточную скорость, чтобы обогнать (и даже просто догнать) велосипед. Вторая попытка проходила уже без пассажиров — в Qute остался только водитель. Но и в этом случае победа автомобиля была неочевидна и интрига сохранялась до самого финиша.