В феврале 2019 года на выставке в Абу-Даби прошла презентация лимузина «Aurus Senat Limousine». Там же и распределили доли в ООО "Аурус": "НАМИ" владеет 63,5%, «Sollers» (группа «Соллерс» Вадима Швецова) — 0,5 %, фонд Tawazun (ОАЭ) — 36 %. Последний при этом стал генеральным дистрибьютором автомобилей на Ближнем Востоке и Северной Африки.





Российское государство профинансировало единую модульную платформу проекта "Кортеж" на сумму 12,4 млрд рублей. А вложения в производство не превысило 2 млрд рублей. В проект по сборке автомобилей инвесторы из ОАЭ вложат еще 6,6 млрд. Общий объем инвестиций от арабского фонда составит 110 млн евро (≈ 10 млрд рублей).