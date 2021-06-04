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Факты об Aurus: откуда детали, сколько вложили в производство и кто покупатель люксового седана

Факты об Aurus: откуда детали, сколько вложили в производство и кто покупатель люксового седана (23 фото)

Автор:
04 июня 2021 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Стоимость   комплектующие   покупатели   производство   факты   фото   
3030
23

31 мая в Елабуге началось серийное производство первого российского авто представительского класса. Производители обещают собирать по 600 автомобилей в год, а к 2024-му планируют довести их количество до 5 тысяч.

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Метки: Aurus   Стоимость   комплектующие   покупатели   производство   факты   фото   
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6k
workmen77 2 часа назад
Какой же он уродливый. Чемодан на колесах.
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Glassy workmen77 2 часа назад
Ну, а на роллс-ройс ты наяриваешь, конечно же.
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5k
Кирилл 2 минуты назад
А для простых смертных когда уже сделают достойный автомобиль отечественного производства?
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2k
Mellivora 12 минут назад
Сейчас будет в теме наплыв автоэкспертов, миллиардеров и дизайнеров с прорицателями.
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2k
Mellivora 14 минут назад
Рынок-продажи покажут, стот чего авто или нет.
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762
Веселый Пук 15 минут назад
Ëпта мобиль.
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106k
БрОдЯгА 18 минут назад
Уже в Питере
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12k
Lynx Полчаса назад
Бегемот изящнее и гармоничнее выглядит
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10k
Alex 46 минут назад
Стоит драндулет 22 млн, а станет 18 млн? И это в России? Оригинальная мысль! Кстати, автор забыл указать, кто будет производить электронную начинку машинки. Роснано?
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32k
Alex Час назад
Магнитолла-то хоть есть там, за такие-то бабки?
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32k
Alex Час назад
Да ну, стремная таска какая-то. Веста на порядок красивее
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4k
RomaXz Час назад
Что то морда очень Крайслер напоминает.
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238
Spirax Час назад
И проводные наушники всунули. Я не удивлюсь если в столике посредине спрятан дисковый телефон спрятан. Колхоз.
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30k
Михаил Час назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Ysik Час назад
Не очень понятно зачем изобретать велосипед и начинать всю разработку с нуля. В современном мире выгоднее и гораздо удобнее разработать часть модели, остальное интегрировать от уже известных и надежных производителей, а дальше постепенно заменять деталь за деталью на собственные разработки, в последующих генерациях. А с чистого листа невозможно сразу хорошо сделать. И непонятно, что с обслуживанием.
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−70
v-50 2 часа назад
вот катафалк весьма кстати
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10k
El Niño 2 часа назад
Терзают меня смутные сомнения по поводу востребованности данного автомобиля. Важная составляющая часть - это обслуживание. Ломается все, но кто будет готов ждать долгие недели для обслуживания, заплатив несколько десятков миллионов рублей?
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430
Glassy 2 часа назад
"Боярский стекольный завод" - автор не позорься. Борский он! Борский!
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223
Александр Glassy Час назад
Тысяча чертей! Написано Борский стекольный завод! Боярский тут не при чем
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2k
Bart_S 2 часа назад
V12 НАМИ разработали сами.
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5k
Bjornsson 2 часа назад
"..В конструкции "Ауруса" содержится около 4,5 деталей.."(с)

Охотно верю
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57
TORNADO Bjornsson 2 часа назад
4527+запаска)))
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71
Fisher1979 2 часа назад
Прямo ковёр самолёт.
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13k
Вася Александрович 2 часа назад
"может появиться катафалк "Лафет", предназначенный для похорон VIP-персон"
Ну что вы так, Владимир Владимирович! Может, всё ещё наладится...
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