31 мая в Елабуге началось серийное производство первого российского авто представительского класса. Производители обещают собирать по 600 автомобилей в год, а к 2024-му планируют довести их количество до 5 тысяч.
На днях в особой экономической зоне "Алабуга", расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан, стартовало серийное производство российских премиальных автомобилей Aurus Senat. Их сварка и покраска будет производиться на выделенной линии завода Ford Sollers, а сборка - в отдельном, специально построенном цехе, где уже работает 91 человек.
Да, это ЗИС-110 - первый послевоенный советский лимузин представительского класса. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) работал над дизайном нового люксового авто с 2013 года, и в качестве идеи для его облика использовал советскую классику.
Впервые "Аурус" представили широкой публике в 2018 году во время инаугурации Владимира Путина
В феврале 2019 года на выставке в Абу-Даби прошла презентация лимузина «Aurus Senat Limousine». Там же и распределили доли в ООО "Аурус": "НАМИ" владеет 63,5%, «Sollers» (группа «Соллерс» Вадима Швецова) — 0,5 %, фонд Tawazun (ОАЭ) — 36 %. Последний при этом стал генеральным дистрибьютором автомобилей на Ближнем Востоке и Северной Африки.
Российское государство профинансировало единую модульную платформу проекта "Кортеж" на сумму 12,4 млрд рублей. А вложения в производство не превысило 2 млрд рублей. В проект по сборке автомобилей инвесторы из ОАЭ вложат еще 6,6 млрд. Общий объем инвестиций от арабского фонда составит 110 млн евро (≈ 10 млрд рублей).
Название автомобиля образовано от латинского aurum ("золото") и первых трех букв из английского слова "Russia". С этим наименованием были проблемы. Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали патентную заявку бренда «Aurus» в европейском Бюро по интеллектуальной собственности из-за схожести названий «Toyota Auris», «Lamborghini Urus» и суббренда «Taurus». Но переименовывать новый российский автомобиль не пришлось - компании позже отозвали свои претензии.
В конструкции "Ауруса" содержится около 4,5 тысяч деталей. Их поставляют 74 производителя. 70% из которых российские заводы и компании. Стекла, к примеру, выпускает Борский стекольный завод в Нижегородской области. Часть подвески изготавливается в Магнитогорске, кузовные детали - на территории "Алабуги". Как и большинство люксовых автомобилей Aurus частично собирают вручную.
Двигатель для автомобиля разрабатывался НАМИ совместно с Porsche Engineering. Его параметры задали российские инженеры - никакого сходства с моторами "Порше" у "Ауруса" нет. Двигатели собирают в НАМИ, а коробку передач, которая также является российской разработкой, серийно будут производиться КАМАЗом и Соллерс-Елабуга.
Как минимум размерами и мощностью. Длина топовой модели бронированного лимузина представительского класса Aurus-41231SB — 6,8 м. Это самый большой и мощный президентский автомобиль в мире. Объем двигателя - 6,6 литров, мощность - 850 лошадиных сил.
Также своя изюминка есть у седана Senat. Это гибридная силовая установка из бензинового двигателя мощностью 598 лошадиных сил и 62-сильного электромотора. Длина этого автомобиля составляет 5,6 метров, объем двигателя - 4,4 литра. До 100 км/ч Senat разгоняется за 6 секунд. Максимальная скорость - 250 км/ч.
С сентября 2020 года автомобили "Аурус" активно используются на официальных мероприятиях глав российских регионов. К примеру, на своей инаугурации седан Senat использовал президент Татарстана Рустам Минниханов.
А одним из первых зарубежных покупателей стал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Себе он, разумеется, приобрел авто в любимом белоснежном цвете
Помимо лимузина и седана также представлены минивэн Arsenal и внедорожник Komendant (названный так в честь Комендантской башни Кремля).
Пока он проходит обкатку в северной Швеции. Его серийное производство начнется в 2022 году
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Также ходят слухи, что в линейке может появиться катафалк "Лафет", предназначенный для похорон VIP-персон
Первый дилерский центр Aurus открылся в на территории Москва-сити. А шоурум разместится в историческом здании бывшего ЗИЛа.
Автомобили из первой партии имеют более богатое оснащение и стоят около 22 миллионов рублей. Для сравнения: Mercedes-Maybach S-класса - 20 миллионов. В дальнейшем серийный Aurus Senat S600 будет отпускаться по 18 миллионов рублей. В первый год завод в "Алабуге" соберет 350 автомобилей. Мощность сборочного производства позволяет собирать по 5 тысяч авто, однако пока завод будет выпускать не больше 600 штук в год. Впрочем, внедорожник Komendant обещает быть самым востребованным, поэтому производство, скорее всего, увеличится. Первые заказанные седаны хозяева заберут в июле этого года. Средний срок ожидания Aurus под заказ составляет около четырех месяцев.
И к слову, сегодня появилась информация о стоимости автостраховки для Aurus Senat. Каско для владельца такого автомобиля в среднем обойдется в полмиллиона рублей.
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А если говорить о правительственных машинах, то в плане безопасности провод надежнее.
Охотно верю
Ну что вы так, Владимир Владимирович! Может, всё ещё наладится...