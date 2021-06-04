FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 783 поста • 191 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами

Пешком на лодке, или Как лондонским лодочникам приходится работать ногами (6 фото)

Автор:
04 июня 2021 09:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   лодка   лодочник   познавательно   работа ногами   факты   фото   
809
6

Не от жизни хорошей, как говорится, в Англии в своё время появился такой способ передвигаться на лодках - с помощью ног.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: интересно   лодка   лодочник   познавательно   работа ногами   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
940
Евгений 38 минут назад
Существует много способов, начиная с шеста и кормового весла (весьма распространенного в Азии). Походу британские ученые появились очень давно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 2 минуты назад
Электродвигатель можно поставить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
Шурман Час назад
У этих все всегда через жопу . В Европе нормальные туннеле строили и каналы , взять к примеру тот же Брюгге или Венецию ну или на крайняк обычную Голландию , там до такой херни не додумались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
 "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического свидания (1 фото + 1 видео)  "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического свидания (1 фото + 1 видео) Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Круглые дома, которые придумали в прошлом веке Круглые дома, которые придумали в прошлом веке Зачем польские гусары носили крылья? Зачем польские гусары носили крылья? Самые древние гоминиды: какими они были Самые древние гоминиды: какими они были Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1067790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
2
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Прикольные и неожиданные СМС-переписки
3
45
Прикольные и неожиданные СМС-переписки
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Игра — Эвокрафт. Как покорить мир
0
0
Игра — Эвокрафт. Как покорить мир
Где кроются истоки кинофобии?
0
25
Где кроются истоки кинофобии?
Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику
Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#подборка#Россия#Разное#знаменитости#истории#позитив#девушки#хоккей
#Юмор#факты#животные#кино#прикол#СССР#картинки#смешно#сша#в мире
#интересно#люди#история#познавательно#дети#забавно#новости#прикольные#фотографии#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться