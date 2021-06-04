Не от жизни хорошей, как говорится, в Англии в своё время появился такой способ передвигаться на лодках - с помощью ног.
Его ещё называют "ходьба по потолку", хотя иногда приходится использовать и стены. В некоторых случаях силу ног приходится использовать даже сейчас, в век высоких технологий.
Когда лодка захотит в невысокий и узкий тоннель, то единственный способ привести своё транспортное средство в движение - толкаться от стен и потолка. Конечно, делать это стоит ногами - руками не так удобно и требуется гораздо больше усилий.
Наверняка многие читатели занимались этим леггингом - так называется данный способ использования человека в качестве "силовой установки" - не раз. Скажем, это самый простой способ передвинуть тяжёлую мебель в доме, уперевшись в неё спиной и толкаясь ногами от стены или пола.
Ровно этим же занимались и те, кто работал на лодках - ложились и отталкивались ногами от стен или потолка - что удобней в данный момент. Если тоннель одновременно и низкий, и узкий - можно использовать все способы.
Когда речь шла и грузовых перевозках - можно было речь на груз, максимально высоко, так было проще толкаться.
Технологию даже усовершенствовали, приспосабливая к лодкам специальные "крылатые" доски - они выносились за пределы судна, позволяя "леггерам" доставать до далеко расположенных стен, а заодно держаться и не падать за борт. Для 18-19 века - вполне продвинутая технология.
Да, считается, что леггинг был актуален, когда ещё не было специальных лодочных двигателей - лодки водили с помощью бечёвников, дорог вдоль каналов, по которым тащили лодку бурлаки или использовалась конная тяга.
Да и сами лодки были специальными, "заточенными" под ширину каналов - их называли narrowboat, узкие лодки. Уже в 20-м веке, после войны, в Лондоне появились инициативы по возрождению навигации по каналам, которые к тому моменту оказались заброшенными.
Леггинг же стал вполне весёлым развлечением для туристов, тем более, что до сих пор в некоторых тоннелях нельзя использовать двигатели из-за плохой вентиляции. Таким является знаменитый тоннель Дадли, длина которого - более двух километров. Использовать двигатели там запрещено законом, так что приходится работать ногами.
Источник:
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