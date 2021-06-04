Когда лодка захотит в невысокий и узкий тоннель, то единственный способ привести своё транспортное средство в движение - толкаться от стен и потолка. Конечно, делать это стоит ногами - руками не так удобно и требуется гораздо больше усилий.

Наверняка многие читатели занимались этим леггингом - так называется данный способ использования человека в качестве "силовой установки" - не раз. Скажем, это самый простой способ передвинуть тяжёлую мебель в доме, уперевшись в неё спиной и толкаясь ногами от стены или пола.