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Самые древние гоминиды: какими они были

Самые древние гоминиды: какими они были (4 фото)

Автор:
03 июня 2021 08:51
Сообщество : Наука
Метки: гоминиды   интересно   наука   познавательно   факты   фото   
480
4

Далекие предки человека, или какие-то ответвления со своими потомками, представляют интерес для науки.

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Метки: гоминиды   интересно   наука   познавательно   факты   фото   
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150k
Alf 57 минут назад
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32k
Alex Час назад
На азербайджанцев с рынка похожи. Предки видимо
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