Самые древние гоминиды: какими они были

Еще бы, ведь живших за всю историю планеты существ на ней было более чем достаточно. Поэтому сегодня ученые часто сталкиваются с ситуациями, когда археологические находки вовсе не относятся к нашим предкам: они рассказывают нам о представителях когда-то отделившихся обезьян. Древних гоминидов обитало на Земле очень много, что и привело в итоге к их лидерству во всем мире. Однако для того, чтобы достоверно знать, как это случилось, необходимо обратиться к истокам.





До австралопитеков

Предки обезьян, и в том числе австралопитеков, — один из первых родов, который возглавляет начало нашего пути. Отчасти можно говорить, что это была первая солидная попытка к становлению человеческой цивилизации. Однако находки показывают, что выделение австралопитеков и их столь большая популярность по сравнению с другими менее заметными и ранними родами заключается в нескольких причинах. Во-первых, относительно меньшее количество следов, так как время и условия не щадили важные свидетельства жизни тех же парантропов. Во-вторых, ошибочная датировка, что тоже неудивительно, ведь археология во многом строится на гипотезах.

Австралопитеки являются одними из самых известных предков человека





Древнейшие гоминиды

Парантроп, останки которого обнаружили ученые в пещере Свариткранс в ЮАР, жил где-то между 2,2 и 1 млн лет назад, и являлся одним из прямых потомков австралопитеков. Примечательно, что данный род имел довольно крупные размеры, массивные челюсти и больше походил на современных горилл. Последние, к слову, не смогли нормально развиться из-за этого, так как, получив большое тело, необходимость выживать тяжелых условиях отпала. Они стали сильнее своих врагов, и, как результат, им не требовалось далее защищаться от них.

Внешность их была не самой приятной, но первое сходство с человеком уже наблюдалось

Кроме того, исследователи обнаружили у парантропов окаменелые орудия. Но все они имели довольно простое устройство, что для того периода времени нисколько не удивительно. Также ученые провели более точный анализ времени кончины одной из особей с использованием изохронного датирования. Как показала практика, данный парантроп умер около 2,2 млн лет назад. Причем есть возможность небольшого колебания даты в полмиллиона лет назад или вперед.





Большая часть останков древнейших гоминидов имела еще более ранее происхождение, чем считалось до этого

Напомним, что также мы рассказывали о других потенциальных предках человека, которые таковыми не стали, — неандертальцах.