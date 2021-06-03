Вряд ли бы сейчас кто-то рискнул затеять этот проект, но почти 20 лет назад нефть была дороже, жизнь стабильнее, а арабские шейхи моложе. Поэтому идея создания очередного архипелага возле возле берегов Дубая казалось выгодным коммерческим начинанием. Особенно такого необычного и "хитрого", как The World - в виде карты мира.
Строительство архипелага "Мир" или "Мировых островов", как их иногда называют, началось в 2003-м году. Можно сказать, что решились на это на волне успеха знаменитых теперь "Пальмовых островов", которые сделаны точно также, путём намыва островов и размещения их с целью создания необычного рисунка - в данном случае это три пальмы.
Первые две начали строить в 2001-м и 2002-м годах и проект получил как хорошие отзывы, так и хорошие инвестиции. Просто нужна была новая прикольная идея - и она появилась.
Правда, сначала хотели создать острова, каждый из которых будет повторять очертания материка (в уменьшенном масштабе, конечно).
Но в итоге остановились на другом - намыве множества островков, но так, чтобы общие очертания материков получали группы этих "кусочков рукотворной суши". Вторая идея была - назвать острова в честь стран и городов, стараясь примерно выдержать их условную географическую привязку. Поэтому, скажем, возле острова Франция находятся Испания и Португалия.
Свою "часть мира" получила, конечно, и Россия, при этом речь идёт не об одном острове, а множестве - и названы они в честь российских городов. Так рядом со Швецией находится Санкт-Петербург, а между Монголией и Узбекистаном - Барнаул. Непонятно, однако, как давались названия этим островам.
Со странами всё понятно - было заявлено, что "свой" остров получит каждое государство кроме Израиля. При том, что в The World входит 300 островов, оставались свободные - их и назвали в честь городов (в случае с США - в честь штатов) и не только. Знаете, остров с каким названием продан дороже всего - за 263 млн долларов?
Это остров Markovo (или просто Марково), который назван, похоже, в честь села на Чукотке, а рядом с ним находится остров Tiksi (Тикси), чьё название совпадает с названием посёлка в Якутии. Вряд ли арабы изначально назвали самые крайние острова своего "Мира" в честь маленьких населённых пунктов в далёкой России.
Есть также остров Yukta (Юкта), явно названный в честь посёлка в Эвенкии, Zeya (Зея) в честь города в Амурской области и, конечно, есть острова Ямал, Сургут, а также Мурманск, Барнаул и ещё ряд российских сравнительно крупных городов.
Поэтому возникает вопрос, как эти острова получили свои названия - и, согласитесь, будет логично предположить, что на таком нейминге настояли покупатели. Возможно, за соответствующую возможность надо было заплатить дополнительно, отсюда тот же ценник за Марково - на момент его покупки в 2008-м году острова в "Мире" дороже 50 млн долларов ещё не продавались.
Может быть продажи состоялись даже до того, как острова были намыты - и затем "поставлены" в нужных местах (с точки зрения географического соответствия).
Ведь предложения о покупке рассылались адресно - избранным миллиардерам и компаниям - ещё до начала работ по созданию нового архипелага. Купить эти острова, зайдя "с улицы", было нереально.
Но предположения о том, что островам давали названия покупатели, косвенно подтверждается тем, что на карте ещё остались кусочки суши без названия. Не только в "российской части" - скажем, если 2GIS не врёт, есть безымянный остров возле Бразилии, или на территории Канады, которая тоже получила целый набор островов.
Уже к концу 2008-го года в Дубае отчитались о том, что продано 70% островов. Но большая часть всех этих намывов до сих пор стоит без дела. Хоть какие-то строения есть на минимуме островов - скажем, на подаренном самим шейхом лично Микаэлю Шумахеру (он, кстати, является исключением из географических названий и именуется лаконично "Остров Микаэля Шумахера).
Самым многообещающим остаётся проект "Сердце Европы", в котором объединено несколько выкупленных одной девелоперской компанией "европейских" островов вроде Австрии, Швеции, Германии и пр. То, что они там надеются построить - тема отдельной статьи, но хотя бы здесь и ещё на нескольких островах уже есть, что посмотреть.
А вот будет ли что-то строиться на "российских" островах, кто их настоящие владельцы - остаётся загадкой для широкой публики. И кажется, что в ближайшее время вряд ли появятся новости по этому поводу. Но если у вас есть соображения о том, кто всё-таки покупал эти острова - делитесь.
Авторский пост
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