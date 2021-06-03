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Кто назвал острова в Персидском заливе в честь чукотских и якутских посёлков

Кто назвал острова в Персидском заливе в честь чукотских и якутских посёлков (8 фото)

Автор:
03 июня 2021 09:40
Сообщество : Исторические факты
Метки: инетерсно   острова   персидский залив   познавательно   факты   фото   
467
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Вряд ли бы сейчас кто-то рискнул затеять этот проект, но почти 20 лет назад нефть была дороже, жизнь стабильнее, а арабские шейхи моложе. Поэтому идея создания очередного архипелага возле возле берегов Дубая казалось выгодным коммерческим начинанием. Особенно такого необычного и "хитрого", как The World - в виде карты мира.

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Метки: инетерсно   острова   персидский залив   познавательно   факты   фото   
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Сергей Ко 21 минуту назад
Бля... Даже Оренбург есть.
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