Строительство архипелага "Мир" или "Мировых островов", как их иногда называют, началось в 2003-м году. Можно сказать, что решились на это на волне успеха знаменитых теперь "Пальмовых островов", которые сделаны точно также, путём намыва островов и размещения их с целью создания необычного рисунка - в данном случае это три пальмы.

Первые две начали строить в 2001-м и 2002-м годах и проект получил как хорошие отзывы, так и хорошие инвестиции. Просто нужна была новая прикольная идея - и она появилась.