FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 783 поста • 191 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Для чего некоторые немецке солдаты носили на груди загадочные пластины?

Для чего некоторые немецке солдаты носили на груди загадочные пластины? (3 фото)

Автор:
04 июня 2021 09:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: война   интересно   пластины   солдаты   факты   фото   
884
3

После Второй мировой войны осталось еще много загадок и нераскрытых тайн.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: война   интересно   пластины   солдаты   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Ivan Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Денис 10 минут назад
Вообще это не чисто немецкая тема, уважаемый ТС,
Вот, например, вполне себе российские офицеры
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Геворг Амбарцумян 56 минут назад
"Я,я...Кемска волость"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью Час назад
Какая страшенная тайна!!! А мужики-то и не знали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
 "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического свидания (1 фото + 1 видео)  "Ты серьезно что ли?" - неожиданная концовка романтического свидания (1 фото + 1 видео) Ведьмин орешник -колдовской куст Ведьмин орешник -колдовской куст Какую зарплату получали советские вожди? Какую зарплату получали советские вожди? Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Венсеслао Могуэль — выживший после расстрела Почему фигуристки выступают в коротких юбках Почему фигуристки выступают в коротких юбках Самые древние гоминиды: какими они были Самые древние гоминиды: какими они были
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1067790



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
2
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
4
197
40 важных исторических фото, которые заставят взглянуть на мир иначе
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Рифмы из соцсетей
0
7
Рифмы из соцсетей
Metro: Last Light — удивительная игра
1
10
Metro: Last Light — удивительная игра
Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику
Как создавалась легенда, знакомая каждому питерскому выпускнику
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
1
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#подборка#Россия#Разное#знаменитости#истории#позитив#девушки#хоккей
#Юмор#факты#животные#кино#прикол#СССР#картинки#смешно#сша#в мире
#интересно#люди#история#познавательно#дети#забавно#новости#прикольные#фотографии#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться