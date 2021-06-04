После Второй мировой войны осталось еще много загадок и нераскрытых тайн.
Если рассматривать старые фотографии или при просмотре фильмов о войне, можно встретить немецких солдат, военная форма которых отличается необычным внешним видом. А именно массивными жетонами, которые висят на груди солдат на металлической цепи. Выглядят они довольно увесисто.
Откуда пришло такое наследие? Для чего нужны эти загадочные украшения и почему не каждому из армейского состава полагалось их носить при исполнении своих обязанностей?
История происхождения
В шестнадцатом веке во времена рыцарей использовали такой воротник для защиты. В те времена литейное производство достигло небывалого уровня, который позволял заковать рыцаря в броню. Он закрывал всю шею и опускался почти до ребер.
В то же время грянул кризис в экономике, изобрели порох и рыцарств кануло в лету. Тем более ковка лат стала слишком дорогим производством. Горжеты стали оставлять в качестве украшения.
Со временем они уменьшились в размерах до небольшой пластины. Немецкие солдаты называли эту пластину Ringkragen, что переводится как кольцевой воротник, но в российскую историю вошло название горжет.
Зачем горжеты немецким офицерам
В дальнейшем такого рода предмет возродился в Германии. Фридрих Великий издал указ о создании конного, а затем пешего подразделения фельдъегерей.
В его компетенцию входила защита королевской семьи. Так же они доставляли распоряжения и письма, охраняли дороги. Таким образом появилась немецкая полиция.
В девятнадцатом веке Германию захлестнули политические волнения поэтому стране требовалась сильная армия полицейских. Ей нужен был особый отличительный знак, который будет узнавать каждый прохожий.
Эта традиция закрепилась аж до создания Третьего рейха и СС. Подразделение славилось своей непримиримостью, за что их прозвали цепными псами Фюрера. Требовалась железная дисциплина.
Был создан единый полицейский аппарат, в который входили самые жестокие и опасные полицейские. На пластине в форме полумесяца было выбито название каждого из подразделений готическим шрифтом.
Это подчеркивало их статус и позволяло беспрепятственно перемещаться по запретным территориям, давало им преимущество перед любыми другими военнослужащими того же звания. Своего рода жетон полевой жандармерии.
Была создана специальная школа военной полиции, в которых продвигалась нацистская идеология. Полицейские отлавливали дезертиров, партизан, расследовали военные преступления и участвовали в расстрелах. Так же они сопровождали военнопленных в лагеря смерти.
Но в дальнейшем такие бляхи стали использовать все реже. Это связано с тем, что советские разведчики стали переодеваться в немецкую форму с такими отличительными знаками и легко могли остановить целую колонну, которую за тем расстреливали из засады.
Чего только стоит подвиг советского разведчика Николая Кузнецова, который действовал во вражеском тылу от имени гауптмана Пауля Зиберта. Поэтому в дальнейшем жандармы одевали их только когда чувствовали себя в безопасности. Полностью прекратилось использование данных жетонов в 1945 году, когда была закончена Великая отечественная война.
Так же такой элемент носили военные из разных стран мира. Им награждали офицеров за особые заслуги. В русской армии девятнадцатого века тоже использовали горжетку, но только без цепи. Она несла функцию бронежилета.
Источник:
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Вот, например, вполне себе российские офицеры