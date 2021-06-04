Если рассматривать старые фотографии или при просмотре фильмов о войне, можно встретить немецких солдат, военная форма которых отличается необычным внешним видом. А именно массивными жетонами, которые висят на груди солдат на металлической цепи. Выглядят они довольно увесисто.

Откуда пришло такое наследие? Для чего нужны эти загадочные украшения и почему не каждому из армейского состава полагалось их носить при исполнении своих обязанностей?

История происхождения

В шестнадцатом веке во времена рыцарей использовали такой воротник для защиты. В те времена литейное производство достигло небывалого уровня, который позволял заковать рыцаря в броню. Он закрывал всю шею и опускался почти до ребер.

В то же время грянул кризис в экономике, изобрели порох и рыцарств кануло в лету. Тем более ковка лат стала слишком дорогим производством. Горжеты стали оставлять в качестве украшения.