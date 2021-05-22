7 любопытных фактов из истории велосипедов

Можно подумать, что электрические велосипеды изобрели совсем недавно, но на самом деле, они почти такие же старые, как и обычные велосипеды. После изобретения "безопасного" двухколесного транспорта, началась разработка различных типов велосипедов. Первый электро-велосипед запатентовал американец Огден Болтон-младший 31 декабря 1895 года. В 1897 году Осия У. Либби изобрел велосипед с двойным электродвигателем. А в 1989 прототип электро-велосипеда сделала японская автомобильная компания Yamaha. Их разработка продолжалась много лет, но значительного прогресса достигли в 1990-х годах в США.