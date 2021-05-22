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7 любопытных фактов из истории велосипедов

7 любопытных фактов из истории велосипедов (8 фото)

Автор:
22 мая 2021 11:38
Сообщество : Факты
Метки: велосипед   велосипеды   интересные факты   полезно   транспорт   факты   фото   это интересно   
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Велосипеды стали видом транспорта с начала 19 века, примерно в 1817 году. Их дизайн, скорость, характеристики менялись и улучшались на протяжении десятилетий, и они становились все удобнее и надежнее. Но знаете ли вы, кто изобрел велосипеды? Или когда сделали первый? Узнаем несколько интересных фактов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: велосипед   велосипеды   интересные факты   полезно   транспорт   факты   фото   это интересно   
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6  комментариев
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8k
costa Час назад
Если климат позволяет - велосипед это отличное средство передвижения. В Нидерландах оценивают экономический эффект в 15 миллиардов евро, типа здоровое население, экономия ГСМ.
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26k
Aqueronte 6 минут назад
Ценник на этот вид транспорта догоняет цену на автомобиль. Приличные модели стоят 200к топ за миллион.
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8k
Клёст 19 минут назад
А что, ,,ломающуюся,, велосипедную раму надо было как-то особенно изобретать?)
Мне думается что это из разряда изобретения складных стульев, столов, ножей и вообще всего, обиходного, что захотелось бы уменьшить в размерах.
А вот запатентовать, и потом продать /впарить/ свою поделку, конечно нужно постараться))
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