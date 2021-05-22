7 любопытных фактов из истории велосипедов

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Велосипеды стали видом транспорта с начала 19 века, примерно в 1817 году. Их дизайн, скорость, характеристики менялись и улучшались на протяжении десятилетий, и они становились все удобнее и надежнее. Но знаете ли вы, кто изобрел велосипеды? Или когда сделали первый? Узнаем несколько интересных фактов.
Кто изобрел первый велосипед?
История велосипедов началась в 1817 году - немецкий барон Карл фон Дрез разработал двухколесное приспособление, очень отдаленно напоминающее современный вело-транспорт. Конструкция из дерева не имела педалей, тормозов или цепи. Человек садился на велосипед, а затем отталкивался ногами, чтобы набрать скорость. Тогда изобретение назвали "беговой машиной".
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Как они менялись?
Велосипеды начали совершенствовать только в 1860-х годах. Над их созданием работали французские изобретатели Пьер Лаллеман, Пьер Мишо и Эрнест Мишо, которые представили первые конструкции с очень большим передним и маленьким задним колесом - пенни-фартинги. Педали, маленькое сиденье и руль на них находились на переднем колесе. Похожая модель также называлась боншейкер ("костотряс") из-за жуткой тряски во время езды. Они распространились в 1870-1880-х, и положили начало велосипедным клубам и соревнованиям.
Как пенни-фартинг вышел из моды
Хотя изобретение пенни-фартингов стало поворотным моментом в разработке дизайна велосипедов, на них было трудно ездить - позже конструкцию признали небезопасной. Поэтому в 1885 году английский дизайнер Джон Кемп Старли изобрел "безопасный велосипед" или бисиклет, близкий к современному варианту. Это был огромный прогресс в дизайне - у велосипеда были колеса одинакового размера и цепной привод, а позже - тормоза и шины. В 1890-х годах такие велосипеды стали бумом в Европе и США. Кроме того, в 1889-м изобрели безопасный женский велосипед.
Как появились моноциклы?
Первый дизайн одноколесного велосипеда или моноцикла был запатентован в 1869 году, и он был основан на дизайне пенни-фартинга. Естественно, ездить на таком велосипеде было нелегко - требовались тренировки и навыки, поэтому моноциклы больше ассоциировались с артистами, и использовались, например, в цирках.
Электрические велосипеды появились раньше, чем мы думаем
Можно подумать, что электрические велосипеды изобрели совсем недавно, но на самом деле, они почти такие же старые, как и обычные велосипеды. После изобретения "безопасного" двухколесного транспорта, началась разработка различных типов велосипедов. Первый электро-велосипед запатентовал американец Огден Болтон-младший 31 декабря 1895 года. В 1897 году Осия У. Либби изобрел велосипед с двойным электродвигателем. А в 1989 прототип электро-велосипеда сделала японская автомобильная компания Yamaha. Их разработка продолжалась много лет, но значительного прогресса достигли в 1990-х годах в США.
Кто изобрел складной велосипед?
Изобретатели задумались о складном велосипеде в начале 20-го века. Первый такой изобрел датский инженер Микаэль Педерсен в 1900-х - их разработали для военного использования британской армии. Позже им начали интересоваться и простые жители. Через четыре года после создания велосипед был выведен из эксплуатации. Только 60 лет спустя, в 1962 году, когда компания Moulton выпустила свою модель складного велосипеда, они вернулись в моду.
Они становятся все популярнее
Сегодня существует множество типов велосипедов и брендов-изготовителей. Этот транспорт становится все популярнее на волне освещения экологических проблем. Только в США ежегодно продается от 15 до 20 миллионов велосипедов. Некоторые из наиболее распространенных типов - горные, дорожные, круизеры, тандемы, велосипеды BMX и многие другие. Сегодня можно подобрать вело-транспорт, учитывая практически любые условия, потребности, стиль езды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мне думается что это из разряда изобретения складных стульев, столов, ножей и вообще всего, обиходного, что захотелось бы уменьшить в размерах.
А вот запатентовать, и потом продать /впарить/ свою поделку, конечно нужно постараться))