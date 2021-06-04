Самые грустные факты и истории, которыми поделились пользователи сети

В этот день эсэсовцы собрали 6000 женщин из лагеря Освенцим, выстроили перед канавой, приказали раздеться и прыгать через канаву. Сами эсэсовцы, вооруженные кнутами, пистолетами и палками, выстроились в "коридор". После прыжка женщины попадали в коридор, где их начинали избивать. Те, кто не проходил весь коридор до конца, считали "непригодными к труду", а те, кому удалось все пройти "были избраны, чтобы жить". Из 6000 женщин в тот день до конца добрались около 1500. 4500 женщин, которые не смогли перепрыгнуть канаву или пройти коридор, отправили в газовые камеры.