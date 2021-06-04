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Самые грустные факты и истории, которыми поделились пользователи сети

Самые грустные факты и истории, которыми поделились пользователи сети (40 фото)

Автор:
04 июня 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: грустно   истории   печаль   подборка   реальность   факты   форум   фото   
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Если смотреть реальности в глаза, в жизни случается всякое, как наряду с добром существует зло. Пользователи форума Reddit собрали ветку с самыми грустными фактами и историями, которые они когда-либо узнали. Некоторые из них до боли правдивы, другие трогают за душу или заставляют задуматься о том, как коротка жизнь и как важно ее ценить.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: грустно   истории   печаль   подборка   реальность   факты   форум   фото   
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