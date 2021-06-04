Самые грустные факты и истории, которыми поделились пользователи сети

Ученые смогли сделать последнюю запись пения чешуегорлого мохо, вымершей птицы. Это был "брачный" клич самца. Он делал перерывы в пении, ожидая ответа самки, но ответов не было - это была последняя оставшаяся в природе особь
"Мой сосед недавно вышел на пенсию, и через несколько дней поехал на рыбалку. Пока он плавал на озере, начался ливень и жуткая гроза. Он вытащил лодку из озера, и когда он стоял рядом с машиной, его убила молния. Вот так может быть коротка жизнь"
Деньги на оффшорных банковских счетах 5 лет назад могли положить конец мировой бедности на 50 лет
11 сентября 2001 года поисково-спасательные собаки были опечалены и измождены тем, что бесконечно находили мертвые тела. Спасатели специально прятались в завалах, чтобы собаки нашли их и обрадовались
Представьте, а ведь в какой-то день вы в последний раз поиграли с лучшим другом детства - и никто из вас не подозревал, что этот раз будет последним
Собака-космонавт Лайка была первым животным, выведенным на орбиту Земли в 1957 году. К сожалению, собака погибла через 5-7 часов после старта от перегрева
"Я безумно влюблен в свою жену. Мы лучшие друзья, и вместе 24/7 уже 35 лет. Мы делаем массаж друг другу по утрам и говорим друг другу приятности. Мы стали старше, и теперь я понимаю, что один из нас умрет в одиночестве"
5 декабря 1942 года эсэсовцы убили тысячи женщин из лагеря
Дельфины могут совершать самоубийства, намеренно уплыв глубоко под воду и не поднимаясь наверх. Этот дельфин, например, покончил с собой от долгого пребывания в одиночестве
Некоторые люди не могут спать из-за одного генетического расстройства. Известно, что в мире таких около 20 человек, и ни один из них не дожил до 30 лет
Слоны всегда оплакивают смерть сородича из своей группы, и проводят "похоронные ритуалы" - ходят вокруг умершего, устраивают караул, долго не покидают место гибели. Позже они могут даже узнавать кости слона, и оплакивать его вновь
В США в рамках исследования умственно отсталых детей кормили радиоактивной овсянкой - чтобы посмотреть, что произойдет
Маврикийские дронты (додо) были очень дружелюбными и доверчивыми птицами. У них не было естественных хищников - их истребили люди
"У 9-летней дочки моего друга редкое генетическое заболевание. Девочка не доживет до подросткового возраста, но она не знает об этом и считает себя нормальной. Мне больно слышать, когда она говорит, как мечтает стать парикмахером"
Для тестирования на животных с участием собак большинство лабораторий используют гончих. Они наиболее снисходительны к людям, которые причиняют им боль
"Сестра подруги скончалась от сердечного приступа в 40 лет, оставив сына. Мой друг с женой взяли его и заботились, как о своем. Они водили его в детский сад и на терапию, чтобы помочь с травмой потери родителя. В декабре мой друг умер от приступа"
Со временем киты теряют силы и энергию для того, чтобы всплыть на поверхность для получения кислорода, поэтому они начинают плавать все ниже и ниже
"Прямо сейчас в мире какой-то ребенок подвергается насилию или живет в страхе, что это повторится. Задумайтесь"
Хатико - известный пес, который каждый день ждал на вокзале своего хозяина с работы. Однажды у хозяина случилась аневризма, и он скончался. Хатико не дождался его, и провел следующие десять лет в ожидании на станции. Позже там ему поставили памятник
"Мой отец умер в 73 года. Сейчас мне 40, и по этим меркам я уже прожил больше половины своей жизни"
Киты, которые издают звуки в отличной от других тональности, теряются и остаются совершенно одни в океане
Одна кошка убила целую популяцию птиц
Голод на Украине в 1932-1933 годах унес жизни 3,5 млн человек. Часть историков утверждает, что это были сознательные и целенаправленные действия советского руководства, чтобы подавить национально-освободительные устремления украинского крестьянства
В 2006 году ученые случайно убили самое старое животное на планете. Они вскрыли одного моллюска, чтобы определить его возраст - и по годичным кольцам определили, что ему было 405 лет
Во время геноцида в Руанде в 1994 году произошло массовое убийство народа тутси местными хуту. Геноцид спланировала руандийская политическая элита, а исполнила армия, жандармерия и экстремисты. Они убивали мачете всех без разбора, даже детей
Большинство людей говорят, что для них лучше умереть дома, чем в больнице. Но согласно статистике, большинство людей умирают именно в больнице, а не дома
Самки хомяков иногда едят своих новорожденных детей. Чаще всего мать испытывает стресс и предполагает, что у нее недостаточно питания или места для всех малышей в тесной клетке
2500 древних языков уже считаются мертвыми, либо находятся под угрозой полного исчезновения
Ни один из живущих сегодня людей никогда не увидит, как уровень CO2 в атмосфере опустится ниже 400 промилле
Источник: — переведено специально для fishki.net
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