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Полоумный водитель «Мазды» устроил массовое ДТП в Нижневартовске

Полоумный водитель «Мазды» устроил массовое ДТП в Нижневартовске (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 мая 2021 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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Совершенно безумный маневр совершил водитель «Мазды» из Нижневартовска. По его вине повреждения получили по меньшей мере четыре автомобиля, а «четырнадцатая» вообще не подлежит восстановлению.

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Метки: mazda   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   массовое дтп   
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13  комментариев
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2k
Максим 2 часа назад
Будьте добрее. 21 век всё таки.
Может у него вибратор заклинило и он от избытка эмоций не справился с управлением.
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2k
Mart Daav 9 минут назад
умиляют люди, которые вот так пытаются перестроится перед единственной машиной. За ней же никого, и за тобой - никого. Подожди ровно 2 секунды и перестраивайся без напряга для себя и окружающих
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10k
Bill 22 минуты назад
По видео выглядит так как будто водителю стало плохо.
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5k
ДеониS 43 минуты назад
Легким движением руки "маздахода", ВАЗ-2113 превращается в ОКУ
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2k
Яков 2 часа назад
Стандартный шамаевский манёвр
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163
Glassy 2 часа назад
На МКАД по несколько паровозиков в день. Обычный день, ничего экстраординарного.
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4k
Бу 2 часа назад
[мат], уровень максимальный!(
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Дело Шамаича живет.
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114
Елена Букреева 2 часа назад
По видео мало что понятно.
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27k
Игорь 2 часа назад
"Полоумный" это у которого половина от нормы? Так откуда там половина? Нет мозгов там совсем, имбецил - так точнее.
Там еще и стоит знак конец ограничения 20 км.ч. а этот рванул...
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133
detective Игорь Час назад
половина от того что осталось
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