Полоумный водитель «Мазды» устроил массовое ДТП в Нижневартовске

771
1
2
Совершенно безумный маневр совершил водитель «Мазды» из Нижневартовска. По его вине повреждения получили по меньшей мере четыре автомобиля, а «четырнадцатая» вообще не подлежит восстановлению.
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Автобус протаранил двенадцать машин в Рязани
- Авария дня. Самосвал без тормозов устроил замес под Петербургом
- Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса
- Пожилой «гонщик» на Audi из Хорватии устроил массовое ДТП: пешеходы чудом не пострадали
- Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области
Метки: mazda аварии авто авто аварии видео дтп лихач массовое дтп
16
Понравилось16
Новости партнёров
Может у него вибратор заклинило и он от избытка эмоций не справился с управлением.
Там еще и стоит знак конец ограничения 20 км.ч. а этот рванул...