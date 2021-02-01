В Новом Уренгое на мосту между северной и южной частями города столкнулись пять автомобилей и автобус. Спровоцировал аварию водитель УАЗа, у которого на ходу открылся капот.
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