FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4054 поста • 453 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Открывшийся на ходу капот УАЗа привел к массовому ДТП

Авария дня. Открывшийся на ходу капот УАЗа привел к массовому ДТП (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
481
2
1
В Новом Уренгое на мосту между северной и южной частями города столкнулись пять автомобилей и автобус. Спровоцировал аварию водитель УАЗа, у которого на ходу открылся капот.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Константин 57 минут назад
Лозунги, висящие над главным конвеером ульяновского автозавода, собирающего машины из китайских комплектующих (у китайского Хавала в Туле локализация выше):
"УАЗ - сделано на глаз!"
"Сборщик помни: уазовод ДОЛЖНЕН страдать!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
кот базилий Час назад
Этож на Патрол, не могет такого быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Испытания на прочность Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max (видео) Испытания на прочность Samsung Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max (видео) Авария дня. Замес на КАД Авария дня. Замес на КАД Авария дня. Под Новосибирском столкнулись грузовик и три иномарки Авария дня. Под Новосибирском столкнулись грузовик и три иномарки Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске Авария дня. Серьезное ДТП с переворотом в Бердске Авария дня. ДТП c четырьмя автомобилями на Камчатке Авария дня. ДТП c четырьмя автомобилями на Камчатке Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1728020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
10
71
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
1
40
Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новости аукционов: RM Sothebys, Скоттсдейл 2021
0
7
Новости аукционов: RM Sothebys, Скоттсдейл 2021
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
1
46
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото)
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Еду домой с работы и Вселенная старается мне на что-то намекнуть
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#навальный#прикольные#девушки#смешные#Москва#позитив#сарказм.#неожиданно
#фото#факты#животные#природа#кино#на различный вкус#комментарии#приколы#город#протесты
#интересно#история#прикол#красота#люди#война#настроение#Украина#картинки#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться