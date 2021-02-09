Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области

На Московском шоссе под Петербургом водитель кроссовера Ford Kuga с видеорегистратором вовремя не заметил затор на дороге и врезался в стоящую разбитую машину.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: hyundai аварии авто авто аварии видео гололед дтп массовое дтп
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Ну да, вместо того, чтобы аварийку включить и притормаживать, он ни с того ни с сего начал жестко резать рега.
Ху.л.е тут скажешь, "гениальное решение"
Барану на фуре очень повезло, что рег не стал вертеть рулем, иначе он бы себе привез пару трупов