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Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области

Крепче за баранку держись, шофер: массовое ДТП в Ленинградской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2021 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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На Московском шоссе под Петербургом водитель кроссовера Ford Kuga с видеорегистратором вовремя не заметил затор на дороге и врезался в стоящую разбитую машину.

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Метки: hyundai   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   массовое дтп   
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7  комментариев
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−12
EE Час назад
Крепче за шофёрку держись баран).
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11k
KOSTELLO Час назад
Похоже, дальнобойщик специально сдвинулся левее, чтобы водитель Ford сбросил скорость.

Ну да, вместо того, чтобы аварийку включить и притормаживать, он ни с того ни с сего начал жестко резать рега.
Ху.л.е тут скажешь, "гениальное решение"
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10k
Антон Семёныч KOSTELLO Полчаса назад
Впереди него ехал фургончик с будкой, который начал торможение первым. Фуровод понимая что не успеет оттормозиться, начал смещаться. После того как фургон съехал вправо на обочину, фуровод вернулся в свою полосу. Там на принятие решения секунды. А получилось, как получилось..... Груженная фура на заснеженной дороге имеет довольно таки протяженный тормозной путь. Увидев внезапно впереди себя "стопы", естественно у дальнобоя была реакция уйти в сторону.
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11k
KOSTELLO Антон Семёныч Полчаса назад
Естественная реакция, это смотреть в зеркала
Барану на фуре очень повезло, что рег не стал вертеть рулем, иначе он бы себе привез пару трупов
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10k
Антон Семёныч KOSTELLO 18 минут назад
Он посмотрел и надеялся, что рег прочитает его маневр и оттормозится. Но рег проспал. И он его не прижал к разделительному ограждению. От касательного столкновения, на такой скорости никаких бы трупов не было. Машина бы сильно пострадала,но не более. Так что по-меньше фантазий.
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5k
SuperTroll Час назад
Такое впечатление, что рег даже не пытался затормозить?
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4k
Бу Час назад
Водитель [мат]**
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