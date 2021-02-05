На улице Безыменского во Владимере 20-летний водитель «ВАЗа» опережал справа автомобиль и не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся со скорой и «КИА».
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В результате ДТП водители всех трех машин доставлены в больницу. Госпитализированы также два пассажира скорой.
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