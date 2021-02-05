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Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи

Авария дня. Во Владимире произошло ДТП с участием скорой помощи (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   лихач   
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На улице Безыменского во Владимере 20-летний водитель «ВАЗа» опережал справа автомобиль и не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся со скорой и «КИА».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   лихач   
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263
crush 2 часа назад
мудак он, а не водитель.
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7k
Tamdima 11 минут назад
Там написано, "20-летний водитель ВАЗа", правильно писать - "20-летний толпоёп"
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29k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
только подумал, что сегодня пятница и снегопад ночью прошёл, долбо@бов на дорогах по традиции больше. и вот новость уже на фишках )))
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13k
Сергей 43 минуты назад
Очередной резкий и быстрый. Знающий как выходить из заноса, но вот как в него не заходить...
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Спешащий чайник на 99й, цепанул обочину и улетел...
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16k
nobody® Мафусаил Час назад
Там, вроде бы, нет обочины. Есть его правая полоса, на которую в этом месте счистили снег с остальной дороги. Видео некачественное, но там как-то с виду прерывистая разметка уходит в кашу, будто сужение дороги
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