Но его "гениальный" план не сработал. Автолюбитель остался без прав, машины и, наверное, жены.
На днях в Киеве произошла удивительная авария, которую уже прозвали "болливудской". Водитель "Тойоты" на скорости зацепил оборванные провода троллейбусной линии, отчего машину подбросило в воздух и перевернуло на бок.
В аварии, к счастью, никто не пострадал
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Провода, как известно, штука коварная и такое может произойти с каждым, но водитель отчего-то запаниковал, перепрыгнул на пассажирское место, где сидела жена, а подоспевшим полицейским заявил, что за рулем находилась супруга. Однако гаишники видели все нехитрые манипуляции этого сказочного единорога и попросили пройти тест на алкогольное опьянение. Водитель отказался, мотивируя это тем, что за рулям находился не он, а когда автоинспекторы начали настаивать, попытался сбежать с места ДТП. Но был задержан через сто метров.
В итоге, на автолюбителя составили три административные статьи: за вождение в нетрезвом виде, нарушение ПДД, приведшее к аварии, и за вождение без прав. Теперь киевлянин как минимум останется без водительского удостоверения. И, наверное, жены.
Видео похожей аварии во Владимире (2012 год)
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Понравилось21
Жена в момент общения с полицейскими, такая, наверное -
P.S. - Отдельное спасибо за идеально втемошный саундтрек - бывает же!
А вот бежал зря. Дал бы даишникам немного денег и они всё правильно написали бы.
Прям браво
Машины как пушинки подкидывают.
Ок.