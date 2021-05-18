Провода, как известно, штука коварная и такое может произойти с каждым, но водитель отчего-то запаниковал, перепрыгнул на пассажирское место, где сидела жена, а подоспевшим полицейским заявил, что за рулем находилась супруга. Однако гаишники видели все нехитрые манипуляции этого сказочного единорога и попросили пройти тест на алкогольное опьянение. Водитель отказался, мотивируя это тем, что за рулям находился не он, а когда автоинспекторы начали настаивать, попытался сбежать с места ДТП. Но был задержан через сто метров.





В итоге, на автолюбителя составили три административные статьи: за вождение в нетрезвом виде, нарушение ПДД, приведшее к аварии, и за вождение без прав. Теперь киевлянин как минимум останется без водительского удостоверения. И, наверное, жены.