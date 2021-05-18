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В Киеве пьяный водитель наехал на провода, перевернул машину и свалил вину на супругу

В Киеве пьяный водитель наехал на провода, перевернул машину и свалил вину на супругу (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 мая 2021 13:23
Сообщество : Аварии
Метки: дтп   киев   курьез   опьянение   попытка к бегству   провода   
1990
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Но его "гениальный" план не сработал. Автолюбитель остался без прав, машины и, наверное, жены.

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Метки: дтп   киев   курьез   опьянение   попытка к бегству   провода   
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26k
Ozonx Ozonx 2 часа назад
Причина дтп в том, что водитель нарушил пдд? Какое?
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9k
goraccio 9 минут назад
Сказочные дебилы. Но проезжей части валяются провода, а всем пофиг. В Канаде переркрыли бы всю дорогу до окончания ремонта.
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1k
Incognito 14 минут назад
Водитель вообще не виноват. Опасный участок ничем не огородили и это чудо, что при такой аварии все остались невредимыми. Но "виновного" конечно же сделали водителя почему то, пусть даже и подвыпившего, при том что не он эти провода там повесил и не он ответственный за то что как раз полиция не обозначила участок как опасный и не предотвратила опасность. Легче же всего списать на нетрезвого водителя (не факт что он вообще был нетрезвый и это не выдумки очередные полиции). И за то что семья попала в дикую аварию и понесла как моральный, финансовый (машина тоже пострадала) так и физический урон от "ничегонеделания" служб и полиции по предотвращению аварий и опасных ситуаций на этом участке - конечно же им никто ничего не возместит. Еще и виновными сделали... Полный отстой.
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873
Миша 43 минуты назад
Водитель при чём? Пусть еще яму там выкопают! Обозначать, как минимум, надо такие помехи движению. А то, что пьяный - это отдельная тема.
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7k
Миха 49 минут назад
Пздц, сказочный супруг)))
Жена в момент общения с полицейскими, такая, наверное -

P.S. - Отдельное спасибо за идеально втемошный саундтрек - бывает же!
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2k
Яков 58 минут назад
Крепкие провода делают...
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5k
insaider Час назад
Странно что не на москалей!
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39
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Красиво получилось!
А вот бежал зря. Дал бы даишникам немного денег и они всё правильно написали бы.
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31k
Опаньки Час назад
вот это у них там в Куiv-ах технологии до чего дошли: нейросетями прямо из потока выловили алкомаркет, локализовали, ликвидировали.
Прям браво
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850
Vladimirs Orlovskis 2 часа назад
Прав у него, возможно, итак не было. Но попытка избавиться от жены зачетная.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Троллейбусные провода, самые проводатые провода в мире!
Машины как пушинки подкидывают.
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471
solosolovov 2 часа назад
Состояние водителя к повреждениям автомобиля отношения не имеют. Откажется проходить тест на алкоголь.
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210
NipRet Час назад
Т.е. все остальные трезвые стояли и ждали чего-то, наверное не потому, что трезвые, а этот бедный человек не смог разглядеть провода, оценить обстановку, решил, что все вокруг олени, не потому, что выпил?
Ок.
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