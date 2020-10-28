В Набережных Челнах на автомойке «Ленд Крузер» с кенгурятником протаранил две иномарки

В Набережных Челнах водитель подготовленного внедорожника Land Cruiser 100, по непонятным причинам, резко стартовал с места и протаранил Toyota Camry и припаркованный BMW X5.
Кто именно управлял внедорожником в момент ДТП и в чём причина такой нелепой аварии – не уточняется.
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Присутствует ненормативная лексика!
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Camry не повезло, на Land Cruiser был установлен передний силовой бампер.
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а то в Челнах!
Но сцук и ходовку под него усиливать.
По хорошему если делать, то дай бог если в сотню рублей уложишься.