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В Набережных Челнах на автомойке «Ленд Крузер» с кенгурятником протаранил две иномарки

В Набережных Челнах на автомойке «Ленд Крузер» с кенгурятником протаранил две иномарки (4 фото + 2 видео)

Автор:
28 октября 2020 13:41
Сообщество : Аварии
Метки: land cruiser   авария   авто   автомойка   видео   дтп   курьез   
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В Набережных Челнах водитель подготовленного внедорожника Land Cruiser 100, по непонятным причинам, резко стартовал с места и протаранил Toyota Camry и припаркованный BMW X5.

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Метки: land cruiser   авария   авто   автомойка   видео   дтп   курьез   
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18  комментариев
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1k
Feathery 10 часов назад
У Кукурузера, кроме царапин на кенгурятнике, есть ещё какие повреждения?!
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4k
konon_1983 Час назад
Какой-то дебил педали перепутал?
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611
Краснодар 4 часа назад
Надо кукурузер брать, с кенгурятником.
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9k
Seledochnik 4 часа назад
тТперь я знаю, что купить для езды по городу...
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545
роман 6 часов назад
скоро тачки из фольги будут делать
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158
dacent 8 часов назад
камри гавно
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21k
MrGod 8 часов назад
А вот не надо всяким мойщикам ключи от авто доверять.
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979
мега гон 9 часов назад
помыли плохо, на разбитом бампере камри, видны подтеки грязевые)
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10k
Сергей 9 часов назад
Читал в местном паблике, что это мойщик с залитыми шарами перепутал педали. И что он вроде без трудового договора работал. За истину не говорю, там много конспирологических версий было, начиная что ему баба в зад въехала, заканчивая тем что просто "газ" заклинило. И да, бампер без повреждений.
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2k
kuchipachi Сергей 9 часов назад
очень похоже, что сзади удар был. потому что регистратор как то лихо начал качаться еще до удара в камри.
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10k
Сергей kuchipachi 8 часов назад
Мог дверью хлопнуть.
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2k
ImNIK 9 часов назад
Как-то в России запрещали кенгурятники. Разрешили вновь или на свой страх и риск?
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36k
Нанук Паналык ImNIK 9 часов назад
Так то в России,
а то в Челнах!
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768
Bambucha Andrianov ImNIK 3 часа назад
так то если вписано то можно
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36k
Нанук Паналык 9 часов назад
Регу вроде самому прилетело. Че это его торкнуло перед тем как двигаться начал!?
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930
Lovels Travel 10 часов назад
страйк!
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232
Михаил Зинченко 10 часов назад
Хороший бампер у Land Cruiser, мне бы такой)))
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2k
serega_yaltinec Михаил Зинченко 10 часов назад
Уже второй год хочу себе поставить...
Но сцук и ходовку под него усиливать.
По хорошему если делать, то дай бог если в сотню рублей уложишься.
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