Машина сбила молодых людей на прокатном электросамокате

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На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге пожилой водитель на Renault Duster сбил двух молодых людей, которые катались на прокатном электросамокате. Сдавая назад, владелец Renault еще раз проехал по самокату.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп самокат электросамокат
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Дед, видимо, уже совсем реакцию потерял.