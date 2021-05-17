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Машина сбила молодых людей на прокатном электросамокате

Машина сбила молодых людей на прокатном электросамокате (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   электросамокат   
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На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге пожилой водитель на Renault Duster сбил двух молодых людей, которые катались на прокатном электросамокате. Сдавая назад, владелец Renault еще раз проехал по самокату.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   электросамокат   
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9  комментариев
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21k
Inter 2 часа назад
рюкзак сделал мой день!! честно признаюсь, стали сильно напрягать(слабо сказано) электросамокатчики!! боюсь за своих дочерей, с которыми гуляем по парку,их там дохера развелось,со спины вообще не услышишь его ,башкой стал крутить постоянно..
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231
Sandmann 2 часа назад
Ржевский на Дастере: "Не хило нынче самокаты лётают..."
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14k
ЦСКА 2 часа назад
Летающий рюкзак!
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1k
Бравый солдат Швейк 2 часа назад
Пацаны 10 минут как сели на самокат и думали "-проскочим!". Дедок на Дастере, 40 лет за рулем, подумал "-хрен вы у меня проскочите!"
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Самокатчики ехали не так быстро, да и видно их было
Дед, видимо, уже совсем реакцию потерял.
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4k
Иван 2 часа назад
А если бы они просто бежали, чо бы изменилось?
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
Если чесно, то все эти электроциклы и самокаты задолбали. Особенно снующие туда сюда доставщики. Я все понимаю, такая работа, НО на пешеходных дорожках реальнее попасть под колеса, чем перебегая дорогу. Несутся, сигналят, все должны перед ними разбегаться...
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74
tutu 3 часа назад
хера там рюкзак подбросил колесом
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Johnny

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