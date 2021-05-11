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9 мая, на перекрестке улиц Красная и Антикайнена столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль. Спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками. Погиб один человек.
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В результате 49-летний водитель легкового автомобиля и его 17-летняя пассажирка были доставлены в больницу. Однако водитель позже скончался.
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имея преимущество при условии, что нужно убедиться, что пропускают, здесь вообще не глядя.
Ехали кого-то спасать, погубили жизнь, другая в реанимации, до точки не доехали, какие еще там последствия не известны.
Видимо, поэтому пожарка и ехала не сбавляя скорости, водитель видел, что проедет либо на зелёный, либо в самом конце красного сигнала, когда никого уже не должно быть на перекрестке.
Просто подобные не знают, что их путь автоджигита - до некоей фуры, пожарки или другого автоджигита.
Водитель легковушки строго ехал проезжать на красный. У него это не получилось.