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Авария дня. Столкновение с пожарной машиной в Петрозаводске

Авария дня. Столкновение с пожарной машиной в Петрозаводске (2 фото + 2 видео)

Автор:
11 мая 2021 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
915
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9 мая, на перекрестке улиц Красная и Антикайнена столкнулись пожарная машина и легковой автомобиль. Спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками. Погиб один человек.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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24  комментария
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1k
Angelpro 3 часа назад
Пожарный будет виновен
имея преимущество при условии, что нужно убедиться, что пропускают, здесь вообще не глядя.
Ехали кого-то спасать, погубили жизнь, другая в реанимации, до точки не доехали, какие еще там последствия не известны.
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2k
ImNIK 7 минут назад
На легковой был упоротый проскакун. Успел.... Там даже у пешеходов загорелся зеленый. А главное пожарная выехала аккурат на зеленый тоже, так что побоку было есть сирена или нет. Более того по сути пожарная прикрыла собой пешеходов который могли начинать переходить дорогу.
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235
Юрий Матвеев 16 минут назад
проскакун под "еще почти зелёный, ну только немного красный" допрыгался
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347
Алекс Янгель Полчаса назад
Цвет светофора не понятен возможно выключен красный кружок , Знак главная дорога желтая стрелка , зеленый светофор для пешеходов синий кружок .Коротко о ситуации на перекрестке . Водиле на белой поделом ,
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185
wr2x2 36 минут назад
всмятку шевроле кобальт - узбекское га*но. И сколько там звезд по безопасности? одна? две?
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9k
Кыся Час назад
На втором видео в момент проезда легковой загорелся зеленый сигнал для пешеходов. Значит, там давно должен гореть красный для автомобилей.
Видимо, поэтому пожарка и ехала не сбавляя скорости, водитель видел, что проедет либо на зелёный, либо в самом конце красного сигнала, когда никого уже не должно быть на перекрестке.
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21k
Inter 2 часа назад
а сирена была???
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3k
Dmitry_61rus 2 часа назад
Так пожарная машина уже на зеленый выехала на перекресток. А на легковой проскакун был.
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Почти уверен, что дохнут на дорогах те самые автоджигиты, которые вчера писали важно на форумах "Сбитый пешеход, сдыхая, знай, что ты был прав!"
Просто подобные не знают, что их путь автоджигита - до некоей фуры, пожарки или другого автоджигита.
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185
wr2x2 Убийца Прохиндеев Полчаса назад
по вашему владение мигалкой - это как доказательство безупречности?
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66k
Холодненький 3 часа назад
Я перед такими перекрестками всегда притормаживаю..На всякий случай..
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