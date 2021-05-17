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На трассе Орел — Тамбов 52-летний водитель автоцистерны на базе МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault. 40-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
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Таким образом водитель МАЗа решил избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, который остановился чтобы пропустить пешехода.
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