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Авария дня. Жуткое ДТП в Липецкой области

Авария дня. Жуткое ДТП в Липецкой области (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   жесть   
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На трассе Орел — Тамбов 52-летний водитель автоцистерны на базе МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault. 40-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   жесть   
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21k
Inter 51 минуту назад
какая же сволота, убил человека....
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179
wr2x2 Час назад
водиле на грузовике понятно что ничего не будет (физического ущерба), поэтому они так и борзеют - пора для водителей грузовиков вводить повышенную ответственность и дополнительно запрет на управление машинами
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7k
Аргуша 3 часа назад
@Johnny скажи, ты правда думаешь, что такому контенту место на развлекательном ресурсе?
или тебя это и вправду веселит и радует?
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Johnny

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