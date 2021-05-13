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До 35 лет дожил, а ума так и не нажил: водитель влетел в столб в Ярославле

До 35 лет дожил, а ума так и не нажил: водитель влетел в столб в Ярославле (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 мая 2021 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
1871
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На проспекте Авиаторов 35-летний водитель Volkswagen Touareg на полном ходу не глядя перестроился из левого ряда в правый, задел «Ниву» и врезался в опору освещения.

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Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   шашечник   
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21  комментарий
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13k
Александр 3 часа назад
Простите, а в каком месте "старенькая "Нива" Туарег подрезала?(второе видео)
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33
Евгений Цымбалюк 19 минут назад
Дело Шамаича живёт:)
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391
Nom 41 минуту назад
Надо отдать должное летун не стал в ниву ехать, а самоубрался в столб! Внутренний еврей быстро отработал что помимо своей еще и за ниву потом плати.
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18k
Will2006 Час назад
Посмотрел раз пять и не увидел ни одной причины таких выкрутасов (кроме если он таки специально решил разбить машину)
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2
Алексей Час назад
"Какой хороший цемент... не отмывается совсем...." (С)
Это я про столб.
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9k
Атеист Час назад
Да у него любовь со столбом просто, ой, с шестом!))
Ну хоть какое то время на дорогах будет на 1 гонщика меньше
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5
tutu 2 часа назад
внатуре, дело шамаича живет
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6k
JACKAL 2 часа назад
Шамаич Таурега взял????

Ссылка youtu.be
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62k
Viktor 2 часа назад
Гляди-ка, столбы научились делать!
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13k
Сергей 2 часа назад
Ну вот. А говорят мозг не годится для трансплантации. Этот явно его продал, что бы авто купить.
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5k
кот базилий 2 часа назад
Есть закономерность - стоимость машины и наличие мозга в черепе.
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9k
uutb 3 часа назад
Так спешил, аж опоздал)
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4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Ыксперд со второго видоса порадовал ))) Наверно мусором работает.
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3k
Денис Колосов 3 часа назад
Отличное видео, -1 торопыга, убивший себя об столб)
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8k
Шурум-бурум 3 часа назад
у таких мудаков надо отбирать права навсегда! пусть на такси ездит и автобусе... а если без прав за руль сядет, то на 3 года в тюрьму, повторное нарушение на 5 лет, еще раз - 10 без удо... и норм!
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36k
Вепс 3 часа назад
Ооо, дело Шамаича живет.
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