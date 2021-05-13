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На проспекте Авиаторов 35-летний водитель Volkswagen Touareg на полном ходу не глядя перестроился из левого ряда в правый, задел «Ниву» и врезался в опору освещения.
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Последствия ДТП
Авторский пост
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Метки: volkswagen аварии авто авто аварии видео дтп шашечник
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Это я про столб.
Ну хоть какое то время на дорогах будет на 1 гонщика меньше