1 сентября, на Копейском шоссе в Челябинске 19-летний водитель ВАЗовской «восьмёрки» врезался в стоящую фуру. На месте ДТП погибла его 20-летняя пассажирка.
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Находившийся за рулем ВАЗа молодой человек выжил, он был доставлен в больницу. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб ноги.
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Барышне - земля пухом...
С водятлом конечно все однозначно - виновен и должен сесть, причина тоже более чем очевидна - не неопытность, не мастерство или еще что, причина - выеживался перед самочкой. Довыеживался. Лучше бы выеживался умом, зарабатыванием денег, здоровьем и тд. Теперь про девочку ставшую ангелом. Она что, первы раз к нему села? Первая поездка как пасажирки? А даже если первая, то почему прямо в поездке не попросила остановить? Быстрый, дерзкий, как понос мерзкий ! Ну ты видишь кавалер красуется не тем чем надо и это опасно - выйди. И таких примеров у меня в жизни много, когда люди отказываются рисковать ради каких то там понтов. Умная девочка будет восхищаться не шумахерством, а надежной уверенностью в том что все будет хорошо с этим самцом - и жизнь и здоровье и деньги и семья и тд. Нравились малолеточки с понтами - ну значит таков ее выбор. Она его сама осознанно сделала.
Полное ощущение, что перед подругой понты кидал, смотри, какой я резко-дерзкий шашечник!
(Наверное не зря все страховые начинают отсчет "нормальных" водителей с 22 лет.)
(Знаю я, что у восьмерки коробка механическая)
Жена: "Я с тобой разведусь! Я заберу у тебя детей! Я отберу половину твоего имущества!".
Муж: А у меня все есть, что мне нужно!
Жена: Что у тебя есть?
Муж: Подушка безопасности!
И в столб...
Что-то как-то мне это напомнило. Из крайней левой в крайнюю правую. Подушки конечно там нет, но и ударил только пассажирской стороной....
Может конечно просто так кажется. Хз......
Не дай бог. Врагу не пожелаешь.