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Авария дня. Молодой водитель оправил свою подругу на небеса

Авария дня. Молодой водитель оправил свою подругу на небеса (2 фото + 2 видео)

Автор:
02 сентября 2020 14:40
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   шашечник   
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1 сентября, на Копейском шоссе в Челябинске 19-летний водитель ВАЗовской «восьмёрки» врезался в стоящую фуру. На месте ДТП погибла его 20-летняя пассажирка.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   шашечник   
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Убивец 3 дня назад
Быдлобабой меньше
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7k
Serg2001 Убивец 3 дня назад
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913
Тимур Экгардт 24 часа назад
Как он умудрился разогнать это ведро с гайками, что его так смяло от удара?
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199
Центаврианин 3 дня назад
Какая неожиданность. За газелью оказалась фура.
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3k
кот базилий Центаврианин 2 дня назад
Прямо удивительно - откуда она там????
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2k
Василий 3 дня назад
Дело Шамаича живёт!
Барышне - земля пухом...
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28k
Элек Мек 3 дня назад
ИДИОТ.
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22k
Сергей Алексеевич 3 дня назад
Начало 2000-х годов, я и почти все мои друзья уже получили права и ездили на своих авто, нам было по 22-24 года, был у нас один товарищ, который с пеной у рта утверждал что агрессивное вождение гораздо безопаснее вялого и неуверенного, его никто переубедить не мог, с ним было ездить просто страшно - вжимаешься в сидение и цепляешься за всё за что можно зацепиться, реально страшно. Шло время, разлетелись мы кто куда по разным городам, по разным работам, по разным семьям, почти перестали общаться. Году так в 2008-м мне вдруг понадобилась услуга одного из моих старых друзей, позвонил ему, поболтали по делу и по душам, очень захотелось встретиться старой "бандой", пивка попить да потрындеть, начали всех обзванивать. До одного не дозвонились, того самого, его мама сказала что он погиб вместе со своей семьёй в автокатастрофе - начал обгонять фуру на трассе и не успел, забрал с собой жену и ребёнка.
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22k
Carma Warrior Сергей Алексеевич 2 дня назад
7,5 литров на 100 км расход...красота...мой жрет в среднем 15-16
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22k
Сергей Алексеевич Carma Warrior 2 дня назад
Ну так я не выделывался, купил себе в прошлом году Suzuki SX4 с двигателем 1,6л на 6-ступенчатом автомате, производителем заявлено вообще 5,9л по трассе и 6,9л по городу, но, конечно, таких показателей достичь нереально, за год обкатки параметры устаканились и реально жрёт 8л в городе и 7,5л по трассе если не превышать 130км/ч, а до этого был микроавтобус с 2,5л дизелем, он жрал 12-13л соляры по трассе.
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22k
Carma Warrior Сергей Алексеевич День назад
Да как бы тоже не выделывался. Нужна была машина с большим багажником, но на нашем рынке таких мало и стоят они дорого. В итоге купил машину у друга. Машина хорошая, но двигатель 4,4 литра V8 бензин...
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22k
Сергей Алексеевич Carma Warrior День назад
Ну тогда 15-16 это вполне себе экономно ещё.
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22k
Carma Warrior Сергей Алексеевич День назад
ну по городу все 20 выдает :)))
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6k
sumrаknn 3 дня назад
Все здесь жалеют девушку, страшная потеря и поносят выжившего водятла.
С водятлом конечно все однозначно - виновен и должен сесть, причина тоже более чем очевидна - не неопытность, не мастерство или еще что, причина - выеживался перед самочкой. Довыеживался. Лучше бы выеживался умом, зарабатыванием денег, здоровьем и тд. Теперь про девочку ставшую ангелом. Она что, первы раз к нему села? Первая поездка как пасажирки? А даже если первая, то почему прямо в поездке не попросила остановить? Быстрый, дерзкий, как понос мерзкий ! Ну ты видишь кавалер красуется не тем чем надо и это опасно - выйди. И таких примеров у меня в жизни много, когда люди отказываются рисковать ради каких то там понтов. Умная девочка будет восхищаться не шумахерством, а надежной уверенностью в том что все будет хорошо с этим самцом - и жизнь и здоровье и деньги и семья и тд. Нравились малолеточки с понтами - ну значит таков ее выбор. Она его сама осознанно сделала.
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22k
Павел Плеханов 3 дня назад
Сотрясение мозга? А он там был?
Полное ощущение, что перед подругой понты кидал, смотри, какой я резко-дерзкий шашечник!
(Наверное не зря все страховые начинают отсчет "нормальных" водителей с 22 лет.)
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15k
SolomonA 3 дня назад
Самый страшный период у начинающих водителей - когда они начинают чувствовать уверенность на дороге и считают, что умеют ездить. Именно в этот период наибольший шанс попасть в аварию. А вообще перестроение на скорости в правый ряд - весьма опасный маневр. Если при перестроении в левый скорости машин отличаются незначительно - там опасно, что может помотать по дороге, то в правом всегда есть шанс влететь в стоящий автомобиль. И тут уж все плохо...
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22k
Сергей Алексеевич SolomonA 3 дня назад
Называется КПВ - Комплекс 3,14сдатого Водителя, когда орёшь на всех вокруг матом что они ездить не умеют, тащатся как черепахи и при этом грубо тебя подрезают. Обычно этот комплекс приобретают на втором году вождения, но молодость прибавляет свой максимализм и умножает всё на три, проходит это на 3-4-м году, но не у всех, к сожалению.
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3k
AlekseiTFS 3 дня назад
Чтож она ему такое сказала ?
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3k
livaneth 3 дня назад
Шамаич переключил коробку в "спорт"
(Знаю я, что у восьмерки коробка механическая)
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3k
кот базилий livaneth 2 дня назад
Он в башке своей "переключил"
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1k
kuzis 3 дня назад
Есть такой анекдот. Муж едет с женой, ругаются.
Жена: "Я с тобой разведусь! Я заберу у тебя детей! Я отберу половину твоего имущества!".
Муж: А у меня все есть, что мне нужно!
Жена: Что у тебя есть?
Муж: Подушка безопасности!
И в столб...
Что-то как-то мне это напомнило. Из крайней левой в крайнюю правую. Подушки конечно там нет, но и ударил только пассажирской стороной....
Может конечно просто так кажется. Хз......
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3k
кот базилий 3 дня назад
Юный ас-водитель показал подруге мастерство вождения.
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Молодой и дерзкий, как пуля резкий. Четкий пацанчик. Машину купил, права купил, а мозги забыл купить.
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22k
Сергей Алексеевич Frank Borman 3 дня назад
Может права и не купил, а честно сдавал, но подростковый максимализм сыграл свою злую шутку. И научить было некому наверняка, хотя нравоучениями тут сложно обойтись, нужны наглядные примеры. Например я очень боюсь нерегулируемых ж/д переездов потому что в автошколе преподаватель теории рассказал всем свою грустную историю - он каждый день ездил через один и тот же нерегулируемый ж/д переезд, не видел там никогда ни одного состава, хотя и стоял там знак "STOP" его всё равно все игнорировали и проезжали на самой максимально возможной скорости, вот и сам он в очередной раз "летел" через него, в салоне была жена и две дочки, локомотив ударил справа, машина в хлам, жена с дочками в морге, он сам чудом жив остался и не очень то и рад такому раскладу, предпочёл бы умереть вместе с семьёй, он это рассказывал нам со слезами на глазах и дополнительно показал фотографии с места аварии, с тех пор я всегда останавливаюсь перед нерегулируемыми ж/д переездами даже если там знака нет, пусть мне сигналят сколько влезет недовольные водители, которым я не даю быстро пролететь, но у меня это в мозгу отложилось капитально.
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360
im240 3 дня назад
отсидит годика три и выйдет. а не исполнил бы это, вполне мог с ней всю жизнь мучиться
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2k
Борис Карабанов im240 3 дня назад
Типа, бесценная жизнь юной девушки вообще в расчёт не принимается? Да. Современненько, прогрессивненько, не консервативно.
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360
im240 Борис Карабанов 3 дня назад
такой вот чёрный юмор...
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3k
кот базилий im240 2 дня назад
А сичас ему очень жалко машину и себя.
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360
im240 кот базилий 2 дня назад
было бы что жалеть..
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2k
Sanar 3 дня назад
А вот было бы авто с правым рулём, то итог был бы более справедливым, девчонку жалко гонщика залатают и поедет лет на пять подумать над своим поведением.
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2k
Борис Карабанов 3 дня назад
Ужас. Месиво из головы пассажирки. Представляю крик матери по своему ребёнку. А всё говорят, что у старых пердунов надо права отбирать, дескать, они на дорогах опасны. У молодых да "резких" надо права отбирать. До созревания мозгов.
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22k
Сергей Алексеевич Борис Карабанов 3 дня назад
А как понять этот самый возраст созревания? Было мне 20 лет - считал что в молодости был дураком, чудил всякое и подвергал себя опасности, стало мне 30 лет - считал что в 20-25 был полным дураком и подвергал опасности не только себя, но и окружающих, делал кучу глупостей, стало мне 40 лет - ну вы поняли. Жаль что парень не мозгами своими дошёл до истины, а жизнь ему преподнесла очень жестокий урок, надеюсь что хотя бы другие его товарищи на его примере научатся раньше.
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5k
Петр Сергей Алексеевич 2 дня назад
возраст созревания - это мне кажется когда свои дети появляются, тут уже другой уровень ответственности. Я сейчас тоже вспоминаю как ездил в 18-22 года, волосы шевелятся. Не настолько как на видео по-идиотски, но тоже опасных моментов хватало, повезло что все хорошо закончилось.
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18k
Батончик с маком 3 дня назад
поди ещё отмазываться будет
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55
............ 3 дня назад
шашечник ху.ев
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2k
RoseM 3 дня назад
Искренне надеюсь, что посадят.
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60k
HundeBeißer2 3 дня назад
Да уж...2о лет ростили ребенка!
Не дай бог. Врагу не пожелаешь.
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