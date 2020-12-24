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Авария дня. Лихой водитель устроил серьезное ДТП в Коврове

Авария дня. Лихой водитель устроил серьезное ДТП в Коврове (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   шашечник   
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В Коврове на улице Дегтярева водитель, 1991 года рождения, за рулем Chevrolet Lanos вылетел на встречную полосу и столкнулся с BMW 5-серии, под управлением водителя 1990 года рождения. От удара немецкий седан развернуло и в него врезялся Peugeot.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   шашечник   
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9  комментариев
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5k
SSD 3 часа назад
Лихой водитель (с)
Вы в слове "му*ак" - много ошибок сделали...
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1k
Сергей Минуту назад
Всегда считал, что BMW- это диагноз, за редким исключением. И пусть меня заминусуют владельцы БеМеВе в доказательство моего утверждения
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3k
aed Полчаса назад
Кросаучег, мля...
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2k
Frank Borman 39 минут назад
Шашечник-стритсракер доигрался. Бац-бац - и в дамки.
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8k
Мафусаил 2 часа назад
Ну вот на куя....
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12k
Ligov 2 часа назад
Шашечник хотел красиво свою тупую партию сыграть, но получилось как всегда в таких случаях. Идиот...
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16k
nobody® Ligov 2 часа назад
Хотел в шашки, а получилось в Чапаева
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Успел,п"дарюга? Таких водятлов спасать не надо,сразу на кладбище в яму. Он же туда торопился?
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34k
dima423 3 часа назад
падла тупорылая а не лихой водитель...
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