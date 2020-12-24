В Коврове на улице Дегтярева водитель, 1991 года рождения, за рулем Chevrolet Lanos вылетел на встречную полосу и столкнулся с BMW 5-серии, под управлением водителя 1990 года рождения. От удара немецкий седан развернуло и в него врезялся Peugeot.
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Водители BMW и Chevrolet получили телесные повреждения и были доставлены в больницу
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