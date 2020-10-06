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Авария на скорости 240 км/ч: столкновение VW Golf и Skoda на автобане

Авария на скорости 240 км/ч: столкновение VW Golf и Skoda на автобане (2 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
06 октября 2020 14:19
Сообщество : Аварии
Метки: volkswagen   авария   авто   авто авария   автобан   видео   дтп   повезло   
1472
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На самом деле участков на легендарных немецких автобанах, где отсутствует ограничение скорости, становится все меньше. И, тем не менее, до тех пор, пока эта привилегия немецких трасс не вошла в историю, гонщики-любители и всякие блогеры часто пользуются возможностью как следует разогнаться.

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Метки: volkswagen   авария   авто   авто авария   автобан   видео   дтп   повезло   
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18  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 57 минут назад
Таких аленей полно и на наших трассах.
И гонщиков тоже полно.
Просто в краснодарском крае умный человек, если ну очень торопится и готов расплатиться за штрафы с камер, врубит "дальний" и аварийку....и лупасит....
Народ уступает....
Видно будет издалека, даже в зеркало.
Не раз видел такое на подъезде к аэропорту, когда народ простоял 2-3 часа в пробке под Джубгой, и валит потом на самолёт, ибо опоздаешь - не улетишь совсем....
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3k
Sanar Броненосец Потелкам 45 минут назад
Да зашибись таких "умных" по Краснодарскому краю и Адыгее, спокойно опережаешь фуру с разрешённой скоростью и сзади утырок с номером с 0 начинается тебя вынуждает нарушить скоростной режим от того что он горяч по жизни и очень торопится, энурезник сигналит тебе всей доступной на говномобиле сваркой и сигналит, хорошо хоть лезгинку не слышно.
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824
Павел Коваленко Минуту назад
музычка прикольная играла в салоне у гольфиста)
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3k
qap 2 минуты назад
Самое страшное на немецких дорогах, действительно, алени не думающие головой. Один раз оттормаживался с дымом из колес, из-за бабы, на абсолютной пустой дороге, решившей перестроиться в крайнею левую полосу при этом еще разговаривающую по телефону в руках. И номера на ее авто были, конечно же, польские...
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8k
Serg2001 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Chris Taylor 21 минуту назад
разительно отличается от таких же видео, снятых в россии
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6k
Влад Полчаса назад
я это... в замешательстве... ну мотоциклисты камеру на шлем ставят-но этот в машине вроде-НАХЕРА?!
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15k
SolomonA Влад 9 минут назад
БлоХер очередной. Чтоб снять, какой "Я у муттер гонщик."
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1k
Свирепый Бамбр 37 минут назад
У него там слева камаз проехал бы! Если бы не обоссал штаны, то спокойно пролетел бы в щель!
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2k
Frank Borman 38 минут назад
Хот-хатчи, они опасные. Особенно, если за рулем горяачий хач.
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10k
Алекс Час назад
Все это плохо для гольфиста. Во-первых видеосъемка в Германии не является доказательной базой и суд ее даже смотреть не станет. Во-вторых страховка не будет оплачивать повреждения т.к. страховой случай покрывает скоростной режим до 130км/ч. Не важно что участок дороги был без ограничения скорости. В-третьих если у гольфиста не будет свидетелей а шкодовод упрется рогом, то виновным могут признать гольфиста. От него исходила угроза другим участникам движения.
И здесь будет играть роль и возраст гольфиста и его стаж водительский и был ли Гольф лично его или он покататься взял.... Короче как ни странно но проблемы ждут именно гольфиста.
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35k
Нанук Паналык Алекс 58 минут назад
Не нужно говорить глупостей...
Если ограничений скорости нет и скорость не превышает заявленную в тех. паспорте,никаких проблем со страховкой не будет.
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10k
Алекс Нанук Паналык 54 минуты назад
Это я говорю как человек здесь живущий и два года назад у меня случилась именно такая ситуация. Правда не было камеры и скорость было 200.
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1k
Артур Будкин Алекс 58 секунд назад
так как бы повреждения должны показывать, что инцидент произошел при перестраивании, следы тормозного пути покажут, кто ехал прямо, что-то не вижу особых проблем для гольфиста пока
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303
Рафаэль Час назад
Действительно легко отделались!!!
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Олег

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