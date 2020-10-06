Авария на скорости 240 км/ч: столкновение VW Golf и Skoda на автобане

На самом деле участков на легендарных немецких автобанах, где отсутствует ограничение скорости, становится все меньше. И, тем не менее, до тех пор, пока эта привилегия немецких трасс не вошла в историю, гонщики-любители и всякие блогеры часто пользуются возможностью как следует разогнаться.
Так поступил и автор канала Carpool of Eren, но во время съемок разгона Volkswagen Golf GTI все пошло не по плану. На скорости 240 км/ч перед носом 245-сильного хот-хэтча неожиданно начал неторопливое перестроение Skoda Rapid Spaceback.
Удивительно, но оба участника аварии отделались легким испугом и не такими уж страшными повреждениями машин. Тем не менее, ролик уже набрал 6 миллионов просмотров, ведь не каждый день увидишь, к чему приводит невнимательность на высоких скоростях.
Этот ролик был размещен на YouTube в прошлом месяце и был снят экшн-камерой, которую одел на голову водитель Golf GTI.
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Метки: volkswagen авария авто авто авария автобан видео дтп повезло
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И гонщиков тоже полно.
Просто в краснодарском крае умный человек, если ну очень торопится и готов расплатиться за штрафы с камер, врубит "дальний" и аварийку....и лупасит....
Народ уступает....
Видно будет издалека, даже в зеркало.
Не раз видел такое на подъезде к аэропорту, когда народ простоял 2-3 часа в пробке под Джубгой, и валит потом на самолёт, ибо опоздаешь - не улетишь совсем....
И здесь будет играть роль и возраст гольфиста и его стаж водительский и был ли Гольф лично его или он покататься взял.... Короче как ни странно но проблемы ждут именно гольфиста.
Если ограничений скорости нет и скорость не превышает заявленную в тех. паспорте,никаких проблем со страховкой не будет.