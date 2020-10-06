Авария на скорости 240 км/ч: столкновение VW Golf и Skoda на автобане

На самом деле участков на легендарных немецких автобанах, где отсутствует ограничение скорости, становится все меньше. И, тем не менее, до тех пор, пока эта привилегия немецких трасс не вошла в историю, гонщики-любители и всякие блогеры часто пользуются возможностью как следует разогнаться.

0 Источник: Так поступил и автор канала Carpool of Eren, но во время съемок разгона Volkswagen Golf GTI все пошло не по плану. На скорости 240 км/ч перед носом 245-сильного хот-хэтча неожиданно начал неторопливое перестроение Skoda Rapid Spaceback.

0 Источник: Удивительно, но оба участника аварии отделались легким испугом и не такими уж страшными повреждениями машин. Тем не менее, ролик уже набрал 6 миллионов просмотров, ведь не каждый день увидишь, к чему приводит невнимательность на высоких скоростях.