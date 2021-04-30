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Автомобилистка из Оренбурга поставила машину поперек дороги и отказалась отъезжать

Автомобилистка из Оренбурга поставила машину поперек дороги и отказалась отъезжать (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 10:52
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобилистка   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   не разъехались   
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В одном из дворов Оренбурга водитель Renault Logan повстречал на своем пути неадекватную автомобилистку. Девушка встала поперек проезда и отказалась отъезжать. Похоже, она просто умеет ездить только вперед.

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Метки: авто   автомобилистка   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   не разъехались   
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8  комментариев
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1k
ProstoBoBka Полчаса назад
Лично мое мнение, пора на заканадательном уровне принимать законы... По таким видео пора таких "водителей" лишать прав и увольнять тех, кто им выдавал права! Потому что сейчас просто ужас на дороге! Люди едут, как хотят, куда хотят и когда хотят и им пофиг на ПДД!
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31k
Alex Полчаса назад
Вот ведь тупая овца...
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6k
JACKAL Полчаса назад
ИДИОТКА... и ума еще хватило свой идиотизм в сеть залить)))))) чтоб услышать о себе много интересного
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5k
insaider 42 минуты назад
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13k
KOSTELLO 43 минуты назад
Музыка в салоне о многом говорит.
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10k
Олегbl4 51 минуту назад
Ну, не знаю. По-мне, так "рег" все делала правильно,а вот торопыга на "логане" решил,что все должны двигаться быстрее его желаний. Да и девчонка решила его потроллить, от чего "логоновод" начал бушевать. Если он здесь психует,то что происходит на дороге? Сегодня теорию сдавал на "А" в ГИБДД, так все "лишенцы" провалили эту теорию, зато гонору перед сдачей было... Так же и этого "логоновода" пусти на сдачу экзаменов, так провалит всё, что можно.
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6k
JACKAL Олегbl4 36 минут назад
Что делала правильно??? Дорогу перекрыла из-за своей тупости??? Таким как рег и ты права нужно аннулировать... Как говорится, с вашими мозгами только каток водить
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8k
Cornho Олегbl4 Полчаса назад
На логане просто быдлан какой-то. Я недавно сам был в похожей ситуации. Тоже вот так девушка поперек дороги встала и всё, ступор, никак не может разрулить. Подошел, спокойно предложил помочь. Посмотрел, чтобы она никуда не въехала, руководил куда рулём крутить. Пара минут времени, и все довольные разъехались, она с очаровательной улыбкой и кучей благодарностей, а я с хорошим настроением на весь день.
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