303
1
1
В одном из дворов Оренбурга водитель Renault Logan повстречал на своем пути неадекватную автомобилистку. Девушка встала поперек проезда и отказалась отъезжать. Похоже, она просто умеет ездить только вперед.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
- Авария дня. Две женщины погибли в Самарской области
- Авария дня. Автомобиль такси после ДТП влетел в остановку
- Авария дня. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Свердловской области
- «Здесь совсем другие правила разъезда, грязнуля», — конфликт в одном из дворов Петербурга
17
Понравилось17
Новости партнёров