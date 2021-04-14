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13 апреля, в Кинеле женщина за рулем Chevrolet Lacetti выехала со второстепенной дороги, не уступив дорогу КамАЗу. Водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались.
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