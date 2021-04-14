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Авария дня. Две женщины погибли в Самарской области

Авария дня. Две женщины погибли в Самарской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 10:54
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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13 апреля, в Кинеле женщина за рулем Chevrolet Lacetti выехала со второстепенной дороги, не уступив дорогу КамАЗу. Водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   смертельное дтп   
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12  комментариев
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8k
Вася 2 часа назад
на знаки, похоже, даже не глянула, думала у меня дорого ширше и прямее, значит главная..
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2k
Хрюн Полчаса назад
Камаз машина крепкая.
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2k
Anatoly Shestakov Хрюн 17 минут назад
Был случай. Отцу Камаз из 099 сделал 09. Список повреждений у нас занял целую страницу. А про Камаз только локоничная фраза: "потёртости бампера"
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12k
Юрий Николаевич 55 минут назад
Мне как то тётя заявила, "у меня дорога прямо, значит главная". Я ей знак показываю, а она своё, главная прямо.
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1k
ddp Юрий Николаевич 11 минут назад
Мне как-то так молодой дядя в жопу сигналил и очень возмущался почему я пропускаю тех, кто по узкой, но главной дороге едет. Выходить и смотреть на знаки он, к сожалению, отказался.
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5k
кот базилий Час назад
Выезжая на главную дорогу обсуждали цвет купленных накануне трусов, отвлеклись.........
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Anatoly Shestakov кот базилий 10 минут назад
Не обязательно. Мой случай. Ехал также, схема движения такая же. Я даже поворотник включил, что буду продолжать ехать по главной. А девочка подумала, что я поеду не налево, а направо... почему-то ... Результат аналогичный. Без жертв, но её машине кабзда. Я на Соболе заехал ей в салон. Хорошо, что это был город и знак "40" перед перекрёсток, иначе было бы как в посте.
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